A un sanjuanino le robaron la camioneta en pleno centro de La Serena

“Vinimos a pasar unos días a La Serena por Agua Negra. Llegamos el domingo y estuvimos tranquilos hasta que fuimos a Jumbo, el que está al lado del Mall Plaza. Dejamos la camioneta afuera, justo enfrente del supermercado. Entramos a Falabella, comimos algo… y cuando salimos, la camioneta ya no estaba”, contó.

Según Rodríguez, lo más difícil fue la respuesta que recibió tras descubrir el robo. “Esa fue la parte más complicada. No me quisieron mostrar las cámaras y solo pude saber que hay una que toma de lejos y se ve una persona que está en un auto. Nada más. No hubo colaboración por parte de seguridad del lugar”, lamentó.