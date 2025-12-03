"
A un sanjuanino le robaron la camioneta en pleno centro de La Serena

Miguel Ángel Rodríguez contó a este medio que estaba de paseo en La Serena cuando delincuentes se llevaron su camioneta desde el estacionamiento del Jumbo del Mall Plaza.

Lo que debía ser un viaje de descanso terminó convirtiéndose en un mal momento para un sanjuanino que llegó a La Serena para pasar unos días de vacaciones. Miguel Ángel Rodríguez relató a sanjuan8.com que el robo ocurrió el lunes por la tarde, en el estacionamiento del hipermercado Jumbo, ubicado junto al Mall Plaza.

“Vinimos a pasar unos días a La Serena por Agua Negra. Llegamos el domingo y estuvimos tranquilos hasta que fuimos a Jumbo, el que está al lado del Mall Plaza. Dejamos la camioneta afuera, justo enfrente del supermercado. Entramos a Falabella, comimos algo… y cuando salimos, la camioneta ya no estaba”, contó.

Según Rodríguez, lo más difícil fue la respuesta que recibió tras descubrir el robo. “Esa fue la parte más complicada. No me quisieron mostrar las cámaras y solo pude saber que hay una que toma de lejos y se ve una persona que está en un auto. Nada más. No hubo colaboración por parte de seguridad del lugar”, lamentó.

Aun así, quiso aclarar que su experiencia no busca generalizar: “Tenemos una amiga de familia chilena. No hay que meter a todos en la misma bolsa. Hay gente que quiero y que me ayudó muchísimo”.

Rodríguez advirtió que los autos con patente argentina suelen ser blanco de robos, sobre todo en zonas comerciales y cercanas a la playa. “No es que no vengan, pero sí hay que tener más precauciones, buscar guarderías privadas o estacionamientos seguros, sobre todo en la costa”, recomendó.

“Es muy feo llegar y no encontrar tu auto. Por suerte tenemos amigos chilenos que nos están acompañando en todo”, cerró.

