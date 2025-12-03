Lo que debía ser un viaje de descanso terminó convirtiéndose en un mal momento para un sanjuanino que llegó a La Serena para pasar unos días de vacaciones. Miguel Ángel Rodríguez relató a sanjuan8.com que el robo ocurrió el lunes por la tarde, en el estacionamiento del hipermercado Jumbo, ubicado junto al Mall Plaza.
A un sanjuanino le robaron la camioneta en pleno centro de La Serena
