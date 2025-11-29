- Este sábado continúa la actividad del Gran Premio de Qatar, penúltima fecha de la temporada de la Fórmula 1.
- Tras partir de boxes, Franco Colapinto no tuvo opciones con un auto de bajo rendimiento y terminó último en la carrera Sprint. Su compañero Pierre Gasly terminó 18° y ganó un puesto por la parada de Lance Stroll (19°) en boxes.
- En la clasificación, el piloto argentino no pudo encontrar un buen rendimiento y volvió a quedar último.
- En plena disputa del campeonato, Piastri se quedó con la pole position, Norris y Verstappen fueron segundo y tercero, respectivamente.
- La carrera del domingo será a las 13:00 de Argentina en el Circuito Internacional de Lusail.
Colapinto quedó eliminado en la clasificación y largará último en el Gran Premio de Qatar
El argentino no pudo tener un buen rendimiento y volvió a quedar en el fondo de la parrilla para el domingo.