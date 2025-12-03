El Mundial 2026 será el más largo de la historia: cuándo comienza

El mismo se extenderá desde el 11 de junio hasta el 19 del mes siguiente, y otorgará largas jornadas de cuatro partidos durante 18 días, hasta culminar con una fase de grupos dividida en 12 zonas.

Luego, habrá un corto descanso y entre el vigésimo y vigesimotercer día de competencia se llevarán a cabo los duelos correspondientes a los 16avos de final.

Asimismo, los días 25 y 26 del certamen se disputarán los octavos de final, nuevamente con cuatro encuentros por jornada. Más adelante, habrá otro breve descanso sin acción y se retomarán los cuartos de final con dos cotejos por día.

Finalmente, luego de las semifinales habrá cuatro días de descanso previos a la gran final prevista para el 19 de julio, instancia en la que la Selección argentina buscará llegar para levantar la cuarta corona en su historia e igualar la marca de Italia y Alemania.

Así, la cita mundialista norteamericana superará por cinco días el recordó actual, poseído por Francia 1998 con 33 jornadas de competencia. Al Mundial francés lo sigue el organizado en Brasil, en 2014, con 32 días, siendo los únicos dos, hasta el momento, que superan el mes de duración.

Para poner en comparativa, el único evento mundialista organizado en nuestro país, en 1978, duró 25 días, a diferencia de los 31 días habituales en las últimas copas.