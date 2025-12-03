Cinco mendocinos fueron detenidos por robar en varias tiendas de Miami

Ellos se encontraban de viaje como turistas y, según trascendió, la policía descubrió que tenían pasajes de avión confirmados para regresar a la Argentina el próximo miércoles, un dato que refuerza la teoría de los investigadores de que se trató de un delito planificado durante su estadía.
Cómo robaban los mendocinos
El grupo actuaba de forma coordinada, utilizando un modus operandi bien definido.
La secuencia de robos, captada por las cámaras, comenzó cuando ingresaron a una tienda Burlington, de donde se llevaron sin pagar varias valijas de gran tamaño. Posteriormente, utilizaron estas valijas robadas para ocultar productos en locales de ropa y artículos deportivos como Columbia y The North Face, y también fueron ubicados en una tienda Tommy Hilfiger.
Dentro de los comercios, el grupo se dispersaba; mientras algunos distraían a los empleados, otros colocaban rápidamente los artículos dentro del equipaje.
De esta forma recolectaron un botín de mercadería valuado en 2.000 dólares.
Su situación ahora
Los cinco enfrentan diversos cargos. Xiccato y Aparo-Orlando están imputados por estafa organizada, múltiples robos en diferentes localizaciones y robo minorista. Zuloaga-Arenas enfrenta los mismos delitos más el de conspiración. En el caso de Moya y Rua, están imputados por estafa organizada, múltiples robos minoristas y conspiración. Finalmente, Moya cuenta con antecedentes penales previos por hurto mayor y menor y disturbios.
En general, a todos se les imputa la figura penal de esquema organizado para defraudar y hurto múltiple en tiendas.