Condenaron a un exbrigadista por filtrar datos a un barra de San Martín

Diego Ruarte, exbrigadista de la Policía, admitió haber filtrado información sensible a un barra de San Martín. Recibió seis meses en suspenso e inhabilitación, y la causa sigue con otros dos agentes bajo la lupa.

La Justicia provincial cerró este miércoles un capítulo clave en una investigación que desde hace meses inquieta a las fuerzas de seguridad de San Juan. Diego Ruarte, un exbrigadista policial que pasó por áreas donde se manejan datos delicados, aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado y quedó condenado por violar deberes de funcionario. Recibió una pena de seis meses en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer funciones.

Ruarte trabajó en la UFI orientada a delitos patrimoniales y luego en la Unidad de Abordaje Territorial. Según la acusación, utilizó información interna para favorecer a Franco Ariel González, conocido como “El Chorico”, integrante de la barra de San Martín y vinculado a la organización delictiva “Pueblo Viejo”. Los datos filtrados incluían direcciones para allanamientos, pedidos de captura y movimientos de causas, información que permitió al barra anticiparse a operativos.

La maniobra se descubrió casi por casualidad: durante la detención de González, este intentó arrojar su celular a un canal para deshacerse de él, pero el cauce estaba seco. El contenido del teléfono resultó determinante: había numerosas comunicaciones con Ruarte entre agosto y el 19 de septiembre, cuando el policía aún cumplía funciones en Delitos contra la Propiedad.

Durante la audiencia, la fiscal Daniela Pringles reveló que el propio Ruarte llegó a escribirle a ella y a su equipo para ofrecer información, y que antes de entregar su teléfono había eliminado la aplicación donde concentraba la mayoría de sus chats. El acusado prefirió mantenerse en silencio.

Pese a que la sentencia recayó solo sobre Ruarte, la pesquisa continúa. Dos efectivos siguen bajo investigación por presunta colaboración en las maniobras. Para la defensa —encabezada por los abogados Roly Olivera y Marcelo Sandez— no existe evidencia de entrega directa de datos prohibidos y el intercambio podría responder a trabajos de campo propios de investigaciones abiertas.

Este caso se suma a una trama mayor que involucra a integrantes de “Pueblo Viejo”, enemistada desde hace años con otra banda de la zona llamada “La Nueva Generación”. Varios de sus miembros ya cumplen penas o acordaron probation, entre ellos el propio González, Jonathan González, Marcelo González Pereyra, Fernando Moya, Iván Dávila Yafar, Facundo Guevara y Facundo Marcoleta Rodríguez.

