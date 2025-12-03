Condenaron a un exbrigadista por filtrar datos a un barra de San Martín

Durante la audiencia, la fiscal Daniela Pringles reveló que el propio Ruarte llegó a escribirle a ella y a su equipo para ofrecer información, y que antes de entregar su teléfono había eliminado la aplicación donde concentraba la mayoría de sus chats. El acusado prefirió mantenerse en silencio.

Pese a que la sentencia recayó solo sobre Ruarte, la pesquisa continúa. Dos efectivos siguen bajo investigación por presunta colaboración en las maniobras. Para la defensa —encabezada por los abogados Roly Olivera y Marcelo Sandez— no existe evidencia de entrega directa de datos prohibidos y el intercambio podría responder a trabajos de campo propios de investigaciones abiertas.

Este caso se suma a una trama mayor que involucra a integrantes de “Pueblo Viejo”, enemistada desde hace años con otra banda de la zona llamada “La Nueva Generación”. Varios de sus miembros ya cumplen penas o acordaron probation, entre ellos el propio González, Jonathan González, Marcelo González Pereyra, Fernando Moya, Iván Dávila Yafar, Facundo Guevara y Facundo Marcoleta Rodríguez.