La Justicia provincial cerró este miércoles un capítulo clave en una investigación que desde hace meses inquieta a las fuerzas de seguridad de San Juan. Diego Ruarte, un exbrigadista policial que pasó por áreas donde se manejan datos delicados, aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado y quedó condenado por violar deberes de funcionario. Recibió una pena de seis meses en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer funciones.
Condenaron a un exbrigadista por filtrar datos a un barra de San Martín
Diego Ruarte, exbrigadista de la Policía, admitió haber filtrado información sensible a un barra de San Martín. Recibió seis meses en suspenso e inhabilitación, y la causa sigue con otros dos agentes bajo la lupa.