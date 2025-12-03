Mauro Icardi presentó otra demanda contra Wanda Nara

Para contextualizar, Balbiani recordó una normativa reciente: "Ayer la Unión Europea dijo que los chicos tienen prohibido usar redes sociales hasta los 16 años".

La presentación judicial se relaciona con la participación de las niñas en el show de Martín Cirio. Matías Vázquez lo subrayó: "Icardi lo hace también a partir del show de Martín Cirio".

Balbiani detalló lo ocurrido: "El día 9 de noviembre de 2025 Wanda Nara llevó a sus hijas al Movistar Arena y después se empezaron a ver imágenes en las que le gritaban a Mauro Icardi a modo de broma: 'Manicero, manicero'".

Pampito, a su vez, sumó: "Todos estos videos fueron adjuntados por Mauro Icardi y sus abogadas en la causa que le hace Mauro Wanda de haber llevado a las niñas. La verdad que el show de Martín Cirio no era para las nenas. No es en contra de Martín Cirio, el show no es para niños".

Por último, Balbiani leyó un fragmento del escrito judicial: "La señora Nara, su señoría, intentó en los días sucesivos a este show instalar falsamente en todos los medios que sus hijas se encontraban supuestamente en su camarín y no se encontraban presentes cuando ocurrió el penoso y irreprochable hecho. Pero se olvidó que ella misma había señalado desde arriba del escenario que las niñas estaban presentes".