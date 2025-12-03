Un violento hecho conmociona a la localidad de Bella Vista, en Iglesia, donde un peón rural fue encontrado sin vida en una acequia de regadío ubicada en una zona de fincas. Lo que al principio se manejaba como un posible accidente cambió por completo cuando la autopsia reveló una herida compatible con un ataque con arma blanca.
Un peón rural apareció muerto y todas las sospechas apuntan a su primo
La víctima fue hallada en una acequia con una herida de arma blanca. Investigan un crimen motivado por problemas económicos, familiares y hasta pasionales.