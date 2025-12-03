"
Un peón rural apareció muerto y todas las sospechas apuntan a su primo

La víctima fue hallada en una acequia con una herida de arma blanca. Investigan un crimen motivado por problemas económicos, familiares y hasta pasionales.

Un violento hecho conmociona a la localidad de Bella Vista, en Iglesia, donde un peón rural fue encontrado sin vida en una acequia de regadío ubicada en una zona de fincas. Lo que al principio se manejaba como un posible accidente cambió por completo cuando la autopsia reveló una herida compatible con un ataque con arma blanca.

La víctima fue identificada como Leónidas Ángel Fonseca, de unos 40 años, quien vivía a pocos metros del lugar donde fue hallado. En las primeras horas, las hipótesis apuntaban a una caída accidental o incluso a una decisión personal. Sin embargo, los forenses detectaron una lesión punzante en el pecho que habría sido mortal, por lo que la causa pasó a investigarse como homicidio.

Según fuentes del lugar, la principal línea de investigación se centra en un primo de Fonseca, con quien mantenía antiguas rencillas familiares. Testigos mencionaron discusiones por temas económicos, disputas por una finca y hasta conflictos de índole sentimental. Si bien no se precisó cómo habría ocurrido el ataque ni si existió una pelea previa, todas las evidencias recolectadas hasta el momento apuntan a que el crimen estuvo motivado por estas tensiones.

