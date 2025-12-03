"
"No hubo agresión": el descargo del padre tras el escándalo en Tribunales

El hombre del video viral frente a Tribunales negó haber agredido a su hija y afirmó que solo intentaba llevarla a estudiar. Anunció acciones legales y criticó la difusión de las imágenes.

Tras la viralización de un video donde se lo veía discutiendo fuertemente con su hija adolescente frente a Tribunales, el hombre involucrado rompió el silencio y publicó un extenso descargo en redes sociales. Allí negó haber ejercido violencia y responsabilizó a la persona que difundió las imágenes sin su autorización.

“Soy el padre de la menor a la cual están exponiendo. Hago responsable a la persona que difundió las imágenes sin consentimiento, ni mío ni de mi hija”, expresó. Según su versión, la situación que se observó en la filmación correspondía únicamente a una discusión por cuestiones escolares. “Estaba buscándola para que fuera a estudiar, ya que se llevaba muchas materias”, afirmó.

image

En su mensaje, negó que hubiera existido agresión física: “No hubo nunca una brutal agresión. Se trató de un padre desesperado por no saber ya cómo corregir a un hijo”. También cuestionó el tratamiento periodístico del hecho y aseguró que siempre inculcó valores y respeto a sus hijos. Por último, adelantó que iniciará acciones legales contra quien grabó y difundió el video.

El episodio ocurrió el martes por la siesta en la puerta de Tribunales, sobre avenida Ignacio de la Roza. Según testigos, el hombre se mostró alterado e increpó a su hija por su desempeño escolar. A pesar de las advertencias de policías, empleados judiciales y abogados que presenciaban la escena, continuó con su conducta, por lo que incluso un juez salió del edificio para intervenir.

De acuerdo a las declaraciones de quienes estaban en el lugar, primero la habría agredido verbalmente en una esquina cercana y luego intentó subirla por la fuerza a un automóvil. Entre llantos, la adolescente pidió ayuda y manifestó que no quería irse con su padre por miedo a nuevas agresiones, señalando que en otras oportunidades la policía había tenido que intervenir en su domicilio.

Los efectivos finalmente demoraron al hombre y dieron aviso al sistema de Flagrancia. Sin embargo, el fiscal de turno resolvió no abrir un legajo judicial y ordenó la intervención de la Dirección de Niñez y Adolescencia. Minutos después llegó la madre de la menor, quien decidió no radicar una denuncia formal. La situación también motivó la intervención de la Línea 102 de protección de derechos.

