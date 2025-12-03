"No hubo agresión": el descargo del padre tras el escándalo en Tribunales

Embed - Canal 8 San Juan on Instagram: "PADRE RETA A SU HIJA EN LA CALLE Y EL VIDEO GENERÓ DEBATE La escena, grabada por un transeúnte, se viralizó y dividió opiniones. #Redes #Viral #Debate" View this post on Instagram

El episodio ocurrió el martes por la siesta en la puerta de Tribunales, sobre avenida Ignacio de la Roza. Según testigos, el hombre se mostró alterado e increpó a su hija por su desempeño escolar. A pesar de las advertencias de policías, empleados judiciales y abogados que presenciaban la escena, continuó con su conducta, por lo que incluso un juez salió del edificio para intervenir.

De acuerdo a las declaraciones de quienes estaban en el lugar, primero la habría agredido verbalmente en una esquina cercana y luego intentó subirla por la fuerza a un automóvil. Entre llantos, la adolescente pidió ayuda y manifestó que no quería irse con su padre por miedo a nuevas agresiones, señalando que en otras oportunidades la policía había tenido que intervenir en su domicilio.

Los efectivos finalmente demoraron al hombre y dieron aviso al sistema de Flagrancia. Sin embargo, el fiscal de turno resolvió no abrir un legajo judicial y ordenó la intervención de la Dirección de Niñez y Adolescencia. Minutos después llegó la madre de la menor, quien decidió no radicar una denuncia formal. La situación también motivó la intervención de la Línea 102 de protección de derechos.