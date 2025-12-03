Quién es Cristian Auguadra, el nuevo titular de la SIDE
El contador público, que cuenta con una amplia trayectoria en auditoría y que responde a Santiago Caputo, fue designado en las últimas horas al frente de la Secretaría de Inteligencia del Estado.
Ante la salida de Sergio Neiffert de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el Gobierno designó como nuevo titular al contador público Cristian Auguadra quien, al igual que su predecesor, responde al asesor presidencial Santiago Caputo.
El flamante funcionario, que cuenta con una amplia trayectoria, había sido nombrado en noviembre de 2024al frente de la División de Asuntos Internos (DAI), oficina especializada creada en el marco del restablecimiento del organismo tras la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Junto a esa dependencia, la administración de Javier Milei instituyó el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) y la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), los cuales son supervisados por el área en la que el contador se desempeñaba hasta hace pocas horas.
A cargo de la DAI, Auguadra debía controlar el desempeño del resto de las agencias a través de la auditoría del manejo de los recursos y del cumplimiento de los protocolos institucionales, entre otras funciones. En ese sentido, durante el último año habría impulsado una serie de inspecciones internas.
El foco de su carrera en la fiscalización se remonta a comienzos de los 2000, cuando Mauricio Macri lo propuso para integrar el directorio del Banco Ciudad. Fue entonces cuando empezó a dedicarse a tareas relacionadas con la supervisión.
De hecho, al anunciar el desplazamiento de Neiffert y la designación de Auguadra, el Gobierno destacó que el nuevo titular de la SIDE es un "profesional con amplia trayectoria en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública".
A su vez, destacó que con su nombramiento "inicia ahora una segunda fase de transformación institucional" del organismo de inteligencia y aseguró que su trabajo "permitirá profundizar la modernización técnica y operativa", además de "consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno".