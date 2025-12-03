Quién es Cristian Auguadra, el nuevo titular de la SIDE

image

A cargo de la DAI, Auguadra debía controlar el desempeño del resto de las agencias a través de la auditoría del manejo de los recursos y del cumplimiento de los protocolos institucionales, entre otras funciones. En ese sentido, durante el último año habría impulsado una serie de inspecciones internas.

El foco de su carrera en la fiscalización se remonta a comienzos de los 2000, cuando Mauricio Macri lo propuso para integrar el directorio del Banco Ciudad. Fue entonces cuando empezó a dedicarse a tareas relacionadas con la supervisión.

De hecho, al anunciar el desplazamiento de Neiffert y la designación de Auguadra, el Gobierno destacó que el nuevo titular de la SIDE es un "profesional con amplia trayectoria en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública".

A su vez, destacó que con su nombramiento "inicia ahora una segunda fase de transformación institucional" del organismo de inteligencia y aseguró que su trabajo "permitirá profundizar la modernización técnica y operativa", además de "consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno".