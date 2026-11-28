ELIMINATED IN Q2



11: Bearman

12: Gasly

13: Bortoleto

14: Colapinto

15: Camara

16: Hulkenberg#F1 #QatarGP pic.twitter.com/xQAl8xOFAT — Formula 1 (@F1) November 28, 2026

La jornada tampoco terminó de la mejor manera para Alpine, que tendrá a sus dos pilotos fuera de la última instancia clasificatoria. Gasly finalizó 13°, mientras que Colapinto se ubicó 14°, en una sesión en la que la escudería francesa no consiguió encontrar el ritmo necesario para pelear por los primeros diez lugares de la grilla.

Russell aplastó a todos y se quedó con una merecida pole position

En la pelea por la pole position, George Russell fue el gran protagonista de la noche en Qatar. El británico dominó la Q3 con una vuelta de 1:21.695 y consiguió quedarse con el primer puesto de largada, superando por 175 milésimas a su compañero Antonelli, quien completó el 1-2 de Mercedes.

Detrás de las Flechas de Plata se ubicaron los dos McLaren: Lando Norris terminó tercero y Oscar Piastri cuarto. Isack Hadjar sorprendió al quedarse con el quinto lugar, por delante de Max Verstappen, mientras que Charles Leclerc, Arvid Lindblad y Lewis Hamilton completaron los diez primeros puestos de la clasificación.

Así, Mercedes se quedó con una clasificación contundente y tendrá la primera fila de la grilla para la carrera del domingo. Colapinto, por su parte, partirá desde el 14° lugar y buscará avanzar posiciones en una competencia en la que Alpine necesitará mejorar su rendimiento para pelear por un resultado positivo.