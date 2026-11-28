En dicha instancia, el "Pincha" igualó sin goles en el global y se impuso en los penales, donde brilló su arquero, el uruguayo Fernando Muslera, quien tapó tres remates de jugadores rivales.

Previamente, los dirigidos por el uruguayo Alexander Medina sufrieron y mucho para superar la fase de grupos, mientras que en octavos de final vencieron a la Universidad Católica de Chile y en cuartos al Corinthians de Brasil.

En caso de quedarse con el triunfo, Estudiantes conquistará su quinta Copa Libertadores luego de las conseguidas en 1968, 1969, 1970 y 2009 y alcanzará la línea de Peñarol de Uruguay, para quedar solo por detrás de Independiente (7) y Boca (6).

En el arco estará el uruguayo Fernando Muslera, quien fue clave en las semifinales contra el Flamengo de Brasil al atajar tres ejecuciones en la definición por penales.

En la defensa estaría la gran novedad de Medina, ya que iría con cinco jugadores en dicho sector de la cancha. Los laterales serían Eros Mancuso y Gastón Benedetti, mientras que la zaga central estará conformada por Marcos Rojo, Leandro González Pírez y Gastón Benedetti.

En la mitad de la cancha dirían presente Ezequiel Piovi, Alexis Castro y Joaquín Tobio Burgos, quienes vienen siendo una constante en el "Pincha". Finalmente, los delanteros elegidos por Medina serán Tiago Palacios y Guido Carrillo.

Palmeiras, por su parte, llega a esta instancia con el objetivo de levantar la Copa Libertadores por cuarta ocasión en su historia y así alcanzar al Flamengo con el más ganador de su país.

Los dirigidos por el portugués Abel Ferreira sufrieron y mucho en las últimas rondas, ya que en tanto en cuartos de final contra Liga de Quito de Ecuador como en semis frente al Fluminense de Brasil se impusieron en los penales.

Si la balanza finalmente se inclina a favor del Palmeiras, Brasil se convertirá en el país más ganador de la Copa Libertadores.

Las probables formaciones de Estudiantes de La Plata y Palmeiras

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez, Alexander Barboza, Joaquín Píquerez; Lucas Evangelista, Marlon Freitas; Jhon Arias, Flaco López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.