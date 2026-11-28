Desde el entorno de Mirtha fueron contundentes al evaluar el vínculo con la señal: "Lo de El Trece, qué decirte. Quedan expuestos ellos. Igualmente, para la gente de Mirtha, para Nacho, esto es una sumatoria de errores. Es el último de los errores, no el primero".

Los conflictos que desgastaron la relación entre Mirtha Legrand y El Trece

De acuerdo con la información de Calabró, el enojo no responde exclusivamente al reciente cambio de horario de La noche de Mirtha. En el entorno de la conductora mencionan una serie de decisiones que fueron acumulando malestar.

Uno de los cuestionamientos tiene que ver con el lugar que históricamente le dieron al programa dentro de la grilla. Según las fuentes consultadas por la periodista, el ciclo solía quedar precedido por películas, sin una programación previa que lo acompañara.

A eso se sumó el conflicto por Jimena Monteverde, una de las personas más cercanas a Mirtha dentro de su equipo televisivo. En febrero, cuando la cocinera dejó de participar de las grabaciones de los programas de la diva por una superposición de horarios con su nuevo ciclo, la conductora manifestó públicamente su disgusto.

"Me hubiera gustado que continuara con este también", había expresado Mirtha. Finalmente, Monteverde logró reincorporarse con un esquema que le permitió terminar su programa en vivo antes de trasladarse a las grabaciones de La noche de Mirtha.

El episodio fue especialmente sensible para la conductora, que llegó a calificar de "escandaloso" lo que había sucedido.

El último desencuentro llegó con una nueva modificación en la programación de los sábados. Desde el 14 de noviembre, La noche de Mirtha, actualmente conducido por Juana Viale mientras su abuela se recupera, pasó de las 21.30 a las 22.30 para dejarle lugar a Todo sigue igual, el ciclo de Roberto Moldavsky y Toto Kirzner.

Para el entorno de la diva, esta decisión habría sido otro gesto de desconsideración hacia un formato histórico de la televisión argentina.

El cumpleaños número 100 de Mirtha Legrand

Pero uno de los puntos más delicados de la interna tiene que ver con un acontecimiento que ya despierta expectativa en el mundo del espectáculo: el centenario de Mirtha Legrand.

La conductora cumplirá 100 años el 23 de febrero de 2027 y su festejo promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos televisivos del año. Su nieto ya había confirmado que los preparativos estaban en marcha. En agosto, durante una entrevista con Infama, Nacho Viale aseguró: "Ya lo estamos organizando", aunque evitó dar precisiones sobre el lugar y el formato de la celebración.

Ahora, según reveló Marina Calabró, en eltrece estarían dando por hecho que tendrán participación en ese acontecimiento e incluso lo estarían ofreciendo como parte de su programación. Sin embargo, desde el entorno de Mirtha salieron a desmentir que el evento pertenezca al canal.

"El cumpleaños de Mirtha no es de El Trece", fue el mensaje que recibió la periodista.

La organización y las decisiones sobre cómo se llevará a la pantalla el festejo estarían en manos de la familia, particularmente de Nacho Viale, quien negociaría las condiciones con los interesados. Y no se trataría solamente de una cuestión económica.

"Al mejor postor, no solamente de guita, sino de condiciones generales de trabajo", aclararon durante el debate televisivo.

Telefe y América, entre las alternativas para Nacho Viale

La posibilidad de que Mirtha y Juana Viale desembarquen en otra pantalla tampoco sería una idea descartada por el productor.

Según las fuentes consultadas por Calabró, a Nacho no le disgusta la posibilidad de llevar otros productos a diferentes canales y ya estaría trabajando en esa dirección.

"Si no le da más minutos de aire, otros productos también se van a equivocar y van a perder todo. Porque Nacho está dispuesto a todo", fue otra de las advertencias que recibió la periodista.

Un dato que alimenta las especulaciones es la presencia de empresarios vinculados a esos canales en el círculo de Nacho Viale. En enero de 2026, durante el festejo de sus 45 años en Punta del Este, entre los invitados fotografiados estuvieron Gustavo Scaglione y José Luis Manzano.

Scaglione lidera el holding que adquirió Telefe a Paramount, mientras que Manzano, a través de Integra Capital, participó en la operación como estructurador y asesor financiero.

Por otra parte, Daniel Vila, presidente de América TV, también aparece en el mapa mencionado durante la charla. Mirtha tuvo una etapa en esa pantalla en 2003, cuando el empresario ya participaba de las decisiones del canal.

De todos modos, la presencia de estos empresarios en el entorno de Viale no implica que exista una negociación confirmada para el desembarco de los programas.