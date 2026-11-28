San Juan tendrá este sábado una jornada marcada por el calor, con una temperatura máxima prevista de 35°C. Aunque la mañana comenzó con algunas nubes y registros cercanos a los 24°, el sol ganó protagonismo y la temperatura fue en ascenso durante las primeras horas.
Así estará el tiempo este sábado en San Juan, con 35° y cambios en el viento
La jornada comenzó con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 24°C. El termómetro subirá hasta los 35° durante la tarde, mientras que hacia la noche aumentará la nubosidad y podrían registrarse tormentas aisladas.