Hacia el cierre de la jornada se espera un cambio en las condiciones. La nubosidad aumentará y la temperatura comenzará a descender: alrededor de las 20 se ubicaría en 29°, mientras que cerca de las 23 rondaría los 27°.

El viento también tendrá variaciones. Durante la mañana soplará principalmente del norte y noreste, mientras que por la tarde rotará al sudoeste. Por la noche se esperan ráfagas y velocidades de hasta 42 km/h, con dirección sur.

El pronóstico anticipa posibles tormentas aisladas durante la segunda mitad del día, especialmente hacia la tarde y la noche. Así, el último sábado de noviembre combinará temperaturas elevadas con condiciones de inestabilidad.