La propuesta fue presentada bajo el concepto de "mate sin arrugas" y rápidamente captó la atención de miles de usuarios. Un video difundido en redes sociales acumuló más de 760 mil reproducciones y cientos de comentarios entre quienes celebraron la innovación y quienes defendieron la forma tradicional de tomar mate.

Cómo funciona Sipy

El accesorio se adapta a la bombilla y modifica la forma en que ingresa el líquido a la boca. La idea es que el usuario no tenga que proyectar ni cerrar los labios con tanta fuerza al succionar.

De acuerdo con la presentación del producto, no altera la preparación del mate ni cambia los elementos habituales del ritual, sino que incorpora una pieza extra sobre la bombilla.

Además de la curiosidad que despertó el invento, algunos usuarios señalaron que podría aportar comodidad a personas que sienten molestias al tomar mate o buscan reducir determinados movimientos faciales repetitivos.

¿Puede prevenir las arrugas?

Aunque la propuesta se promociona como una alternativa para evitar el fruncimiento de los labios, no existen evidencias científicas que permitan afirmar que el uso de este accesorio prevenga la aparición de arrugas alrededor de la boca.

Los especialistas suelen señalar que las líneas de expresión son consecuencia de múltiples factores, entre ellos el envejecimiento natural de la piel, la genética, la exposición solar, los hábitos de vida y los movimientos repetitivos de los músculos faciales.

Por ese motivo, Sipy debe ser interpretado como un accesorio que modifica la experiencia de tomar mate y no como un tratamiento dermatológico ni una solución comprobada contra las arrugas.

Cuánto cuesta y qué reacciones generó

El producto se comercializa por alrededor de $ 17.000 y, desde su difusión, generó reacciones de todo tipo en las redes sociales.

Algunos usuarios destacaron la creatividad de la propuesta y valoraron la búsqueda de alternativas para el cuidado estético. Otros, en cambio, cuestionaron la necesidad de modificar una tradición tan arraigada y consideraron que el mate debe mantenerse tal como se consume desde hace generaciones.

Entre elogios, críticas y bromas, el invento logró instalar una discusión poco habitual alrededor de una de las bebidas más representativas de la cultura argentina: hasta dónde la innovación puede convivir con los rituales de siempre.