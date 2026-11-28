Un hombre de 34 años intentó llevarse un gato hidráulico de un automóvil estacionado en Capital, pero no llegó lejos. Vecinos que advirtieron el robo lo retuvieron en plena calle y lo entregaron a efectivos de la Policía Ciclista que patrullaban la zona.
Grupo de vecinos evitaron un robo a un auto, siguiendo y atrapando al ladrón
Un hombre de 34 años fue aprehendido en Capital después de sustraer un gato hidráulico de un Fiat Uno estacionado en la vía pública. Vecinos lo retuvieron hasta la llegada de la Policía Ciclista y quedó a disposición de la UFI Flagrancia.