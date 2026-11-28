El episodio ocurrió en inmediaciones de Fray Mamerto Esquiú y avenida Rioja, donde estaba estacionado un Fiat Uno. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso habría sustraído el gato hidráulico del vehículo y fue interceptado por personas que se encontraban en el lugar.

La situación fue advertida por efectivos de la División Policía Ciclista mientras realizaban recorridas preventivas por calle Pedro de Valdivia, antes de Tucumán. Los uniformados observaron un grupo de personas sobre calle Valdivia y se acercaron para conocer qué sucedía.