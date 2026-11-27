Durante el intercambio en pista, Colapinto expresó su alarma por el comportamiento del coche: "Oh, Dios mío. Estos frenos...". Ante el reporte, Barlow respondió: "Sí, copiado, amigo, lo vemos. Calentalos lo más que puedas, intentá limpiarlos un poco".

El argentino insistió en busca de un diagnóstico: "Emm... ¿qué tienen los frenos?". Su ingeniero precisó el origen del problema: "Lo vemos, son los frenos de adelante, amigo, los frenos de adelante se ven un poco ruidosos, intentá seguir trabajándolos".

Colapinto ratificó la gravedad de la falla con la frase: "No, es que los frenos están terribles". Barlow consultó entonces si la situación impedía girar: "Okay, amigo, ¿es inmanejable?". A ello, el piloto contestó: "No, osea, puedo hacer la sesión pero es espantoso".

Ante la falta de evolución, el ingeniero propuso detenerse en boxes: "Okay, amigo, creo que tenemos que entrar a boxes en esta vuelta, no parece estar mejorando". Colapinto pidió continuar un giro más: "Intentemos una vuelta más".

Sin embargo, desde el muro sostuvieron el plan de regresar al garaje: "Para nosotros no está mejorando, amigo. Preferimos movernos al próximo set. Lo que podemos hacer es reusar este neumático de nuevo, salir, hacer una vuelta, pitstop, etc, volver e intentar recuperar algo de tiempo".

El piloto preguntó qué modificación se aplicaría al coche: "¿Cambio de set de neumáticos o frenos?". Barlow definió la intervención del equipo francés: "Em, mantenemos este set de neumáticos y cambiamos los frenos, amigo".