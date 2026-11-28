Una despedida especial porque no podrán estar en la cancha

El banderazo tuvo un significado particular por las condiciones en las que se jugará la revancha. El encuentro en Mendoza contará únicamente con público local, por lo que los hinchas de Desamparados no podrán acompañar al equipo desde las tribunas del estadio Héctor Antonio Moncada.

Por eso, la despedida en Puyuta se convirtió en la oportunidad de hacerles sentir a los futbolistas el respaldo de su gente antes de una parada decisiva. Los jugadores recibieron el aliento entre abrazos, cánticos y banderas, mientras la multitud acompañaba la salida de la delegación.

La semana previa estuvo marcada por los cuestionamientos al arbitraje, el cambio de designación para la revancha y las declaraciones que elevaron la tensión entre los protagonistas.

Sin embargo, este sábado los hinchas eligieron concentrarse en el equipo y en la posibilidad de alcanzar una nueva instancia en la pelea por el ascenso.

Desamparados se juega la clasificación ante Pacífico

El Víbora visitará este domingo 29 de noviembre a Pacífico de General Alvear, desde las 20.30, en el estadio Héctor Antonio Moncada. La revancha llega después del empate 0 a 0 registrado en el partido de ida, disputado en El Serpentario.

El ganador de la serie se consagrará campeón de la Región Cuyo y avanzará a la final interregional, donde estará en juego uno de los ascensos al Federal A. Si la igualdad se mantiene en el resultado global después de los 90 minutos, la definición será por penales.

Desamparados partió hacia Mendoza con una imagen que acompañará al plantel en la previa de la final: Puyuta colmado de hinchas, cantando por sus colores y despidiendo a los jugadores antes de una definición que puede marcar el rumbo de toda la temporada.