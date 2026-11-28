Qué cambia respecto de la ley actual

La Ley 27.337, sancionada en 2016, establece actualmente dos debates presidenciales obligatorios antes de las elecciones generales y un tercero cuando hay balotaje.

También contempla sanciones para quienes decidan ausentarse sin justificación: pierden los espacios de publicidad audiovisual asignados a su agrupación política y, durante la transmisión, se muestra el atril vacío que debía ocupar el candidato.

La reforma aprobada en el Senado modifica ese esquema. En su versión original, el oficialismo proponía que todos los debates dejaran de ser obligatorios y que su realización quedara a criterio de la Cámara Nacional Electoral. La modificación impulsada por Vischi recuperó la obligatoriedad para la segunda vuelta, con transmisión por canales de televisión abierta y sanciones ante una eventual ausencia.

El argumento del oficialismo para eliminar los debates de primera vuelta estuvo relacionado con la suspensión de las PASO para 2027, que también forma parte del proyecto. Sin las primarias, podría aumentar la cantidad de candidatos que compitan directamente en las elecciones generales, lo que complicaría la organización de los encuentros.

Por qué importa que los candidatos debatan

Los debates presidenciales no son solamente una instancia de exposición televisiva. Funcionan como un espacio común en el que los candidatos deben presentar sus propuestas, explicar sus decisiones y responder a los planteos de sus competidores frente a la ciudadanía.

Su importancia está en que permiten comparar posiciones sobre temas centrales del país sin depender exclusivamente de los actos de campaña, las entrevistas individuales o la publicidad partidaria. También ofrecen a los votantes la posibilidad de observar cómo cada postulante argumenta, responde cuestionamientos y enfrenta diferencias con otros espacios políticos.

La discusión tomó fuerza luego de que se conociera la intención oficialista de eliminar la obligatoriedad. Doce organizaciones de la sociedad civil reclamaron mantener los debates tanto para la primera vuelta como para el balotaje. Entre ellas estuvieron CIPPEC, Poder Ciudadano, Argentina Debate, FOPEA, Asociación Conciencia y Directorio Legislativo.

En un documento conjunto, las entidades sostuvieron que "el debate es un bien público" porque permite presentar y comparar propuestas en un mismo espacio. También plantearon que se trata de un derecho de los ciudadanos y de una responsabilidad de quienes aspiran a gobernar.

Qué falta para que el cambio entre en vigencia

La reforma electoral todavía no es ley. Después de la media sanción del Senado, deberá pasar por la Cámara de Diputados, donde los legisladores podrán aprobarla, rechazarla o introducir modificaciones.

Si finalmente se convierte en ley con el texto aprobado por la Cámara alta, las elecciones presidenciales tendrán un esquema diferente al vigente: no habrá debates obligatorios antes de la primera vuelta y solo se garantizará ese encuentro público entre los dos candidatos que lleguen a un eventual balotaje.