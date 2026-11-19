El sábado será clave, ya que a la una de la madrugada los pilotos tendrán la clasificación, y el domingo a la misma hora se llevará a cabo la carrera.

El Gran Premio de Las Vegas llega con el título definido a favor del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien arrasó a bordo de su Mercedes y se consagró como el campeón más joven de la historia con solo 20 años.

Además, Mercedes ya tiene asegurado el título en el campeonato de constructores, donde le saca casi 150 puntos a su escolta, que es Ferrari.

Colapinto, por su parte, llega en un muy flojo momento debido a que arrastra una sequía de seis fechas sin sumar puntos. La seguidilla inició en Azerbaiyán y se extendió en los Grandes Premios de Bahréin, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

Cronograma y horarios del GP de Las Vegas:

Jueves 19 de noviembre:

21.30; Práctica libre 1

Viernes 20 de noviembre:

1.00; Práctica libre 2

21.30; Práctica libre 3

Sábado 21 de noviembre:

1.00; Clasificación

Domingo 22 de noviembre:

1.00; Carrera