La temperatura fue en aumento durante la jornada y volvió a colocar a la provincia entre los puntos más calurosos del país. El calor se sintió especialmente en las zonas expuestas al sol, mientras que en el microcentro hubo menos circulación de peatones que en una jornada habitual.

Cómo cuidarse durante las horas de más calor

Ante estas condiciones, es importante evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, permanecer en lugares frescos y tomar agua con frecuencia, incluso sin sentir sed. También se recomienda usar ropa liviana, gorra o sombrero y protector solar.

Los niños, las personas mayores y quienes tienen enfermedades crónicas requieren especial atención, ya que son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas. Ante síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas o debilidad, se debe buscar un lugar fresco y solicitar asistencia médica si el malestar persiste.