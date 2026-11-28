El calor se hizo sentir con fuerza este sábado en San Juan. A las 15, la capital provincial registró 35,5°C y se ubicó en el tercer puesto del ranking nacional de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
San Juan ardió bajo el sol y se ubicó entre las localidades más calientes del país
La capital sanjuanina registró 35,5°C a las 15 y quedó tercera en el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional. La tarde se volvió agobiante, con poco movimiento en el centro y recomendaciones para evitar la exposición prolongada al sol.