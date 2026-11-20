Colapinto tuvo que esperar más de media hora para salir a pista. Cuando finalmente lo hizo, utilizó neumáticos intermedios y comenzó a ganar posiciones a medida que mejoraban las condiciones. En su primer registro quedó 16°, con un tiempo de 1m54s713, justo por detrás de su compañero de equipo.

¡CUIDADO, FRANCO! Colapinto pudo controlar el auto en la pista mojada de Las Vegas.



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La evolución del argentino fue constante. Primero se metió entre los diez mejores con una vuelta de 1m51s849 y luego llegó a ubicarse séptimo, con un registro de 1m50s827. Sin embargo, el avance de sus rivales lo hizo retroceder en el clasificador antes de que una bandera roja interrumpiera la actividad.

Colapinto aprovechó los minutos finales y terminó noveno

La sesión se reanudó cuando faltaban seis minutos para el cierre. Aunque algunas zonas del circuito ya estaban visiblemente secas, otras todavía conservaban humedad, por lo que los neumáticos intermedios siguieron siendo la elección de todos los pilotos.

En ese tramo final, Colapinto consiguió mejorar su registro y marcó 1m49s229 a dos minutos de la bandera a cuadros. Ese tiempo le permitió cerrar la FP2 en el noveno puesto, por delante de Fernando Alonso y detrás de Kimi Antonelli.

En la pelea por la punta, Charles Leclerc había tomado el liderazgo con Ferrari, después de marcar 1m47s605. Sin embargo, George Russell encontró una vuelta todavía más rápida sobre el cierre y se quedó con el primer lugar gracias a un tiempo de 1m47s272.

Pierre Gasly fue uno de los últimos en completar su giro rápido y sorprendió con un registro de 1m47s343, apenas 0s071 más lento que el británico. Así, el francés terminó segundo y le dio a Alpine un resultado destacado, con sus dos pilotos entre los diez mejores.

Leclerc completó el podio de la sesión, seguido por Isack Hadjar, Oscar Piastri, Lewis Hamilton y Lando Norris. Max Verstappen, que apenas pudo completar ocho vueltas y fue el piloto que menos giró, terminó en el 13° lugar.

La actividad continúa este viernes con la tercera y última práctica libre, que comienza a las 21.30 (hora argentina).