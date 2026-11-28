Según los datos del aviso oficial, Reinoso es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,90 metros, tiene tez trigueña y ojos marrones. Su rostro es ovalado, tiene nariz recta, boca grande, labios medianos y cabello de largo medio.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón tipo buzo gris oscuro y zapatillas celestes con tiras de color gris oscuro.