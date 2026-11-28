El programa provincial San Juan Te Busca difundió la búsqueda de Ariel Alejandro Reinoso, un hombre de 53 años cuyo extravío fue denunciado el viernes 27 de noviembre. Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener información que permita establecer dónde se encuentra.
Buscan a un hombre de 53 años y piden colaboración para encontrarlo
El programa provincial San Juan Te Busca difundió la búsqueda de Ariel Alejandro Reinoso, de 53 años, cuyo extravío fue denunciado el 27 de noviembre. Solicitan colaboración para aportar cualquier información que permita dar con su paradero.