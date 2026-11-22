Después de la carrera, Colapinto analizó las dificultades que tuvo con los neumáticos y explicó cómo influyeron las banderas amarillas en su rendimiento.

“En general con las gomas medias tuve un buen ritmo. No tanto con las blandas; hay que entender ese stint”, señaló. También contó que perdió tiempo al levantar el acelerador durante los sectores con doble bandera amarilla y luego por la situación de Russell.

"LINDO HABER PELEADO CON LOS EQUIPOS DE ADELANTE", el análisis de Franco Colapinto tras terminar SEXTO en Las Vegas.



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Más allá del resultado, el piloto destacó haber podido competir con escuderías que habitualmente pelean en los primeros lugares. “Fue lindo haber peleado con los equipos de adelante. Eso es lo que me llevo: haber competido con ellos. Buena experiencia y buenos puntos”, expresó.

Alpine tuvo una doble cosecha en Las Vegas

La escudería francesa cerró una de sus mejores actuaciones del fin de semana con sus dos autos entre los seis primeros. Gasly terminó quinto y Colapinto sexto, una combinación que le permitió sumar puntos importantes en la lucha del campeonato de constructores.

La clasificación de los diez primeros quedó encabezada por Verstappen, seguido por Norris, Piastri, Antonelli, Gasly y Colapinto. Detrás finalizaron Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Russell y Charles Leclerc.

El próximo compromiso será el Gran Premio de Qatar, que se disputará del 27 al 29 de noviembre en el circuito de Lusail. La carrera está programada para el domingo 29.