En la clasificación para el Gran Premio de Las Vegas, Gasly quedó noveno y largará octavo, por la sanción a Oscar Piastri (Mc Laren). Asimismo, Colapinto terminó décimo y largará noveno este domingo, por las mismas circunstancias.

A falta de tres carreras para el final de la temporada, Briatore hizo una especie de evaluación del desempeño de su equipo durante, el año, donde marca sexto en el Torneo de Constructores con 6 unidades. Al respecto, dijo en diálogo con La Gazzetta: "Si todo hubiera salido como queríamos, habríamos logrado el quinto puesto en el Campeonato de Constructores con Alpine, en lugar del sexto".

Sin embargo, más allá de la dureza, fue positivo respecto a la mejora del equipo este y año y las expectativas para lo que viene. Al respecto, concluyó: "Hemos dado el importante paso adelante que necesitábamos dar, y ahora todos pensamos como un verdadero equipo de carreras. El año que viene esperamos dar otro paso adelante".