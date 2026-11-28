Cada actuación identifica a los titulares involucrados, los expedientes y las resoluciones administrativas correspondientes. Según la publicación oficial, las decisiones se adoptaron por incumplimientos contemplados en la Ley Provincial 196-A, que regula las condiciones para acceder y conservar una vivienda social.

Ya son 17 las viviendas alcanzadas

Esta nueva tanda se suma a las ocho revocaciones que el IPV había comunicado el 10 de noviembre. Aquella disposición comprendió propiedades ubicadas en Albardón – Conjunto 1, Ceramista II, barrio SUTIAGYF, Caucete – Área III, Amecom 4, Virgen del Socorro, Lozano y 7 de Septiembre IV.

Con las nueve medidas difundidas esta semana, el número de viviendas alcanzadas llegó a 17 durante noviembre.

Qué incumplimientos contempla la ley

La Ley Provincial 196-A establece las obligaciones que deben cumplir los adjudicatarios de viviendas sociales y las causales por las que el organismo puede revocar los beneficios.

Entre los incumplimientos previstos figuran la presentación de información falsa en las declaraciones, la transferencia de viviendas sin autorización del IPV y la falta de pago de tres o más cuotas consecutivas.

Las medidas publicadas comprenden distintas figuras administrativas, por lo que no todas las situaciones implican la revocación de una adjudicación en venta. El organismo dejó sin efecto los derechos y permisos que correspondían a cada expediente.