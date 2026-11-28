El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) dejó sin efecto los beneficios habitacionales vinculados a otras nueve viviendas sociales de San Juan. Las medidas alcanzan a adjudicatarios, beneficiarios y tenedores precarios de distintos barrios y conjuntos habitacionales, y elevan a 17 la cantidad de propiedades alcanzadas por las revocaciones anunciadas durante noviembre.
El IPV revocó otras nueve viviendas y ya son 17 las alcanzadas por las medidas
El organismo dejó sin efecto adjudicaciones, permisos de ocupación y otros beneficios habitacionales en nueve viviendas de distintos departamentos. La medida se publicó en el Boletín Oficial y se suma a las ocho revocaciones anunciadas a principios de noviembre.