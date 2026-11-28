El procedimiento se realizó este sábado 28 de noviembre por la mañana, en cumplimiento de una orden de allanamiento dispuesta por el juez Rallo Gallo. La intervención estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales San Juan de Gendarmería.

Al detectar los ejemplares enjaulados, los efectivos convocaron a inspectores de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para avanzar con el reconocimiento de las especies y las actuaciones administrativas.