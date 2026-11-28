Un domicilio de Pocito quedó bajo la lupa durante un operativo contra la tenencia ilegal de fauna silvestre. Allí, efectivos de Gendarmería Nacional encontraron 11 aves autóctonas en cautiverio, distribuidas en seis especies diferentes. Los animales fueron rescatados y también se retiraron diez jaulas vacías.
Benteveos, diucas y jilgueros, las aves que rescató Gendarmería en Pocito
El procedimiento se realizó este sábado por la mañana, durante un allanamiento ordenado por la Justicia. Encontraron ejemplares de seis especies autóctonas y retiraron diez jaulas vacías.