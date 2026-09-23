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Dos sanjuaninos hicieron podio en el ciclismo de los ODESUR

Rubén Ramos ganó el oro en Madison masculina junto a Marcos Méndez, mientras que Maribel Aguirre consiguió el bronce en la prueba femenina junto a Abril Garzón. Ambos resultados sumaron nuevas medallas para Argentina en Santa Fe 2026.

El ciclismo sanjuanino volvió a ser protagonista en los Juegos Suramericanos ODESUR Santa Fe 2026, con dos nuevas medallas para la provincia. Rubén Ramos se consagró campeón en la Madison masculina, mientras que Maribel Aguirre consiguió el bronce en la competencia femenina.

Ramos compartió la prueba con el bonaerense Marcos Méndez y juntos completaron las 120 vueltas con 43 puntos, resultado que les permitió quedarse con la medalla de oro. Chile y Perú terminaron detrás, ambos con 31 unidades.

Para el sanjuanino fue su segunda medalla en estos Juegos, ya que anteriormente había conseguido el bronce en la prueba de persecución por equipos con la Selección Argentina.

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La jornada también tuvo a Maribel Aguirre en el podio. La ciclista sanjuanina compitió junto a Abril Garzón en la Madison femenina y terminó en el tercer lugar con 14 puntos.

La prueba se disputó en el Invencible Velódromo de Rafaela y tuvo a seis selecciones en competencia. Argentina quedó a apenas un punto de Uruguay, que obtuvo la medalla de plata con 15 unidades, mientras que Chile se quedó con el oro tras alcanzar los 25 puntos.

La Madison se disputa en parejas y combina resistencia y velocidad. Las integrantes de cada dupla se alternan mediante relevos mientras buscan sumar puntos en los distintos sprints y también pueden modificar su posición en función de las vueltas ganadas o perdidas respecto del pelotón.

Detrás de Argentina terminó Colombia, con 13 puntos, mientras que Venezuela y Brasil completaron las posiciones siguientes.

Con estos resultados, Ramos y Aguirre ampliaron la presencia sanjuanina en el medallero de los ODESUR Santa Fe 2026, en una competencia que todavía tiene representantes de la provincia con pruebas por disputar.

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