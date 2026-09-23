Dos sanjuaninos hicieron podio en el ciclismo de los ODESUR

La jornada también tuvo a Maribel Aguirre en el podio. La ciclista sanjuanina compitió junto a Abril Garzón en la Madison femenina y terminó en el tercer lugar con 14 puntos.

La prueba se disputó en el Invencible Velódromo de Rafaela y tuvo a seis selecciones en competencia. Argentina quedó a apenas un punto de Uruguay, que obtuvo la medalla de plata con 15 unidades, mientras que Chile se quedó con el oro tras alcanzar los 25 puntos.

La Madison se disputa en parejas y combina resistencia y velocidad. Las integrantes de cada dupla se alternan mediante relevos mientras buscan sumar puntos en los distintos sprints y también pueden modificar su posición en función de las vueltas ganadas o perdidas respecto del pelotón.

Detrás de Argentina terminó Colombia, con 13 puntos, mientras que Venezuela y Brasil completaron las posiciones siguientes.

Con estos resultados, Ramos y Aguirre ampliaron la presencia sanjuanina en el medallero de los ODESUR Santa Fe 2026, en una competencia que todavía tiene representantes de la provincia con pruebas por disputar.