El ciclismo sanjuanino volvió a ser protagonista en los Juegos Suramericanos ODESUR Santa Fe 2026, con dos nuevas medallas para la provincia. Rubén Ramos se consagró campeón en la Madison masculina, mientras que Maribel Aguirre consiguió el bronce en la competencia femenina.
Dos sanjuaninos hicieron podio en el ciclismo de los ODESUR
Rubén Ramos ganó el oro en Madison masculina junto a Marcos Méndez, mientras que Maribel Aguirre consiguió el bronce en la prueba femenina junto a Abril Garzón. Ambos resultados sumaron nuevas medallas para Argentina en Santa Fe 2026.