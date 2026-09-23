Un fuerte temblor con epicentro en la provincia de La Rioja se percibió durante las primeras horas de este miércoles 23 de septiembre en diversos puntos de la provincia de San Juan. De acuerdo con los datos técnicos procesados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el fenómeno ocurrió exactamente a las 06:21:13 de la mañana.
Tembló en La Rioja y el movimiento se percibió en San Juan
Un sismo de magnitud 5.4 registrado durante la mañana de este miércoles 23 de septiembre en la provincia de La Rioja se percibió levemente en distintos departamentos de San Juan.