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Javier Milei sobre inversiones: "Argentina es la nueva tierra prometida"

Tras su discurso ante la ONU, el Presidente habló junto a Luis Caputo sobre el interés de los inversores por el país y destacó el potencial argentino en energía, minerales, alimentos y talento humano.

Luego de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Javier Milei habló sobre las perspectivas económicas de Argentina y destacó el interés de inversores por el país.

En declaraciones a TN, Milei aseguró que “Argentina es la nueva tierra prometida” y, en tono distendido, hizo referencia al trabajo que deberá realizar el ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar con las oportunidades de inversión.

Caputo, que acompañó al Presidente durante la jornada en Nueva York, sostuvo que uno de los principales atractivos para los inversores son las oportunidades en la economía real.

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“Lo que más atrae es el presidente y las políticas que estamos llevando a cabo, son inversiones en la economía real, que eso es lo que el país necesita y el mundo”, afirmó el ministro. En ese sentido, destacó que Argentina cuenta con ventajas en sectores como energía, minerales críticos, alimentos y talento humano.

Caputo también planteó que esos recursos podrían funcionar como una suerte de “cobertura natural” ante un eventual escenario internacional de mayor tensión. “Nadie quiere ver un shock externo, pero si eso pasara, estamos en la mejor posición y por eso hay tanto interés en venir a invertir en Argentina”, sostuvo.

El ministro anticipó además que esperan un fuerte crecimiento de las inversiones productivas, aunque señaló que todavía existen proyectos y operaciones que no fueron anunciados públicamente. “Hay muchas cosas que van a venir que todavía no se saben, pero el nivel de inversiones en la economía real va a ser fenomenal”, afirmó.

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