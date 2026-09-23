El dólar blue en San Juan volvió a subir este miércoles después de un comienzo de semana más estable. Tras las negociaciones de la jornada, el billete informal aumentó $5 y quedó en $1.520 para la compra y $1.580 para la venta.
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El dólar blue dejó atrás la calma y volvió a subir en San Juan
El mercado informal sanjuanino registró una nueva suba de $5 este miércoles. El blue quedó en $1.520 para la compra y $1.580 para la venta, mientras que el oficial mantuvo sus valores.