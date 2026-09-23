El dólar blue dejó atrás la calma y volvió a subir en San Juan

De esta manera, el mercado paralelo local volvió a moverse luego de haber mantenido sus valores durante las últimas jornadas.

En la City porteña, en cambio, el dólar blue terminó el día sin cambios respecto del martes: se ubicó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. El dólar oficial del Banco Nación también mantuvo sus valores habituales. Cerró en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta.