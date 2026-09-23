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El dólar blue dejó atrás la calma y volvió a subir en San Juan

El mercado informal sanjuanino registró una nueva suba de $5 este miércoles. El blue quedó en $1.520 para la compra y $1.580 para la venta, mientras que el oficial mantuvo sus valores.

El dólar blue en San Juan volvió a subir este miércoles después de un comienzo de semana más estable. Tras las negociaciones de la jornada, el billete informal aumentó $5 y quedó en $1.520 para la compra y $1.580 para la venta.

De esta manera, el mercado paralelo local volvió a moverse luego de haber mantenido sus valores durante las últimas jornadas.

En la City porteña, en cambio, el dólar blue terminó el día sin cambios respecto del martes: se ubicó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. El dólar oficial del Banco Nación también mantuvo sus valores habituales. Cerró en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta.

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Por su parte, el dólar tarjeta terminó la jornada en $1.995,50 para la venta.

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