"Hay videos y habrá más detenciones": habló el papá del adolescente asesinado

Ríos rememoró el dramático momento en que se enteró del ataque durante la madrugada posterior a la fiesta por el Día del Estudiante en Pocito. "A mí me llamaron a las 5 de la mañana y salimos de inmediato con mi esposa. Nos dijeron que lo habían llevado en ambulancia desde Pocito al Hospital Rawson; es una situación terrible que no se la deseo a nadie", relató conmocionado ante la prensa y los manifestantes presente en la sede judicial.

Respecto al curso de la investigación y las pruebas reunidas, el padre de la víctima aseguró que la agresión armada no fue un hecho confuso, sino que quedó ampliamente documentada en material audiovisual aportado por los propios jóvenes que presenciaron la secuencia. "Hay fotos, videos de celulares y mucha información. Mi hija y otros chicos tienen filmaciones de todo lo que pasó. Por eso sabemos que habrá más detenciones, incluso de un mayor de edad que está identificado en las imágenes", afirmó con firmeza.