En el marco de la multitudinaria concentración realizada frente al Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia para exigir justicia y celeridad en la causa, Javier Ríos, padre de Uriel, rompió el silencio y brindó un estremecedor testimonio sobre el crimen de su hijo de 17 años. Entre lágrimas y rodeado por familiares, amigos y compañeros de colegio, el hombre recordó con profundo dolor la personalidad del adolescente y remarcó que tanto él como su hermano gemelo "eran chicos de bien, les gustaba el deporte, eran fanáticos de Boca y no eran de andar peleando ni buscando conflictos".
"Hay videos y habrá más detenciones": habló el papá del adolescente asesinado
Javier Ríos rompió el silencio en medio de la marcha frente al Juzgado Penal y reveló a Canal 8 que existen filmaciones clave sobre el ataque a su hijo Uriel.