"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > adolescente

"Hay videos y habrá más detenciones": habló el papá del adolescente asesinado

Javier Ríos rompió el silencio en medio de la marcha frente al Juzgado Penal y reveló a Canal 8 que existen filmaciones clave sobre el ataque a su hijo Uriel.

En el marco de la multitudinaria concentración realizada frente al Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia para exigir justicia y celeridad en la causa, Javier Ríos, padre de Uriel, rompió el silencio y brindó un estremecedor testimonio sobre el crimen de su hijo de 17 años. Entre lágrimas y rodeado por familiares, amigos y compañeros de colegio, el hombre recordó con profundo dolor la personalidad del adolescente y remarcó que tanto él como su hermano gemelo "eran chicos de bien, les gustaba el deporte, eran fanáticos de Boca y no eran de andar peleando ni buscando conflictos".

Ríos rememoró el dramático momento en que se enteró del ataque durante la madrugada posterior a la fiesta por el Día del Estudiante en Pocito. "A mí me llamaron a las 5 de la mañana y salimos de inmediato con mi esposa. Nos dijeron que lo habían llevado en ambulancia desde Pocito al Hospital Rawson; es una situación terrible que no se la deseo a nadie", relató conmocionado ante la prensa y los manifestantes presente en la sede judicial.

Respecto al curso de la investigación y las pruebas reunidas, el padre de la víctima aseguró que la agresión armada no fue un hecho confuso, sino que quedó ampliamente documentada en material audiovisual aportado por los propios jóvenes que presenciaron la secuencia. "Hay fotos, videos de celulares y mucha información. Mi hija y otros chicos tienen filmaciones de todo lo que pasó. Por eso sabemos que habrá más detenciones, incluso de un mayor de edad que está identificado en las imágenes", afirmó con firmeza.

Te puede interesar...

Asimismo, Ríos anticipó un paso clave dentro del expediente judicial al confirmar que este jueves prestará declaración testimonial el hermano mellizo de Uriel, quien también resultó agredido durante el episodio y sobrevivió al ataque. Mientras la causa permanece bajo la órbita de la Justicia de Menores tras la detención de un joven de 16 años, la familia y los allegados insistieron en que el crimen no quede impune y que se determine la responsabilidad de todos los involucrados en el hecho.

Temas

Te puede interesar