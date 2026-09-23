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Reino Unido rechazó el planteo de Milei y defendió la explotación de Malvinas

El Gobierno británico reafirmó su reclamo de soberanía sobre las islas y sostuvo que los habitantes tienen derecho a decidir su futuro. También defendió el desarrollo de hidrocarburos en la zona, en respuesta al discurso que el Presidente argentino dio ante la ONU.

El Reino Unido respondió al discurso de Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU y volvió a fijar su posición sobre la disputa por las Islas Malvinas. A través de un comunicado difundido por sus representantes ante Naciones Unidas, Londres reafirmó que considera a las islas y a los territorios del Atlántico Sur bajo su soberanía y defendió el derecho de los isleños a decidir su futuro.

La respuesta llegó horas después de que Milei calificara a Malvinas como una “causa nacional” y cuestionara ante la ONU el avance del proyecto petrolero Sea Lion. El Presidente argentino sostuvo que las licencias británicas para la explotación de hidrocarburos son rechazadas por Argentina y pidió al Reino Unido retomar las negociaciones sobre la soberanía.

En su comunicado, el Gobierno británico sostuvo que no tiene dudas sobre su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y las zonas marítimas circundantes.

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El Reino Unido volvió a fundamentar su posición en el principio de autodeterminación. Según sostuvo, los habitantes de las islas tienen derecho a determinar su condición política y a desarrollar libremente sus actividades económicas, sociales y culturales.

Como antecedente, Londres recordó el referéndum realizado en las islas en 2013, en el que, según el Gobierno británico, el 99,8% de los votantes optó por mantener el estatus de las islas como territorio de ultramar del Reino Unido, con una participación del 92%.

A partir de ese resultado, el Reino Unido sostiene que no puede existir una negociación sobre soberanía sin la participación y consentimiento de los isleños.

La posición británica contrasta con la del Gobierno argentino, que sostiene que la cuestión de Malvinas constituye una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y reclama la reanudación de negociaciones bilaterales. Ese fue precisamente uno de los planteos centrales realizados por Milei ante la Asamblea General.

El otro punto central de la respuesta estuvo relacionado con los recursos naturales.

El Reino Unido afirmó que respalda el derecho de los habitantes de las islas a desarrollar sus recursos naturales y sostuvo que la explotación de hidrocarburos constituye una actividad comercial legítima, regulada por las autoridades de las islas.

La administración británica también afirmó que la legislación argentina no se aplica sobre las Islas Malvinas y rechazó los intentos argentinos de sancionar u obstaculizar a empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la zona.

El Gobierno argentino, por su parte, sostiene una posición contraria. En su discurso ante la ONU, Milei afirmó que el proyecto Sea Lion avanza hacia la extracción de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte mediante licencias británicas que Argentina considera ilegales. El Gobierno ya impulsó sanciones contra empresas y proveedores vinculados con esas actividades y envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

De esta manera, el intercambio entre ambos gobiernos volvió a poner en primer plano la disputa por la soberanía de las islas y, en particular, el conflicto por la explotación de los recursos naturales en el área.

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