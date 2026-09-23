San Juan será nuevamente escenario del Gran Premio Argentino Histórico, una de las competencias de regularidad más importantes del país. Este jueves, más de 100 vehículos históricos ingresarán a la provincia luego de completar un recorrido de aproximadamente 623 kilómetros desde Catamarca.
El Gran Premio Argentino Histórico llega a San Juan con más de 100 autos
La competencia de regularidad ingresará este jueves a la provincia tras recorrer unos 623 kilómetros desde Catamarca. Los vehículos atravesarán Jáchal, Talacasto, Villicum y Albardón antes de finalizar la etapa en el Puente del Bicentenario.