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El Gran Premio Argentino Histórico llega a San Juan con más de 100 autos

La competencia de regularidad ingresará este jueves a la provincia tras recorrer unos 623 kilómetros desde Catamarca. Los vehículos atravesarán Jáchal, Talacasto, Villicum y Albardón antes de finalizar la etapa en el Puente del Bicentenario.

San Juan será nuevamente escenario del Gran Premio Argentino Histórico, una de las competencias de regularidad más importantes del país. Este jueves, más de 100 vehículos históricos ingresarán a la provincia luego de completar un recorrido de aproximadamente 623 kilómetros desde Catamarca.

La caravana llegará por el norte provincial y recorrerá Jáchal, Talacasto, Villicum y Albardón, antes de continuar hacia la ciudad de San Juan. El arribo está previsto para alrededor de las 18 en el Puente del Bicentenario, sobre calle Ignacio de la Roza, entre España y Las Heras, donde finalizará la etapa correspondiente a la jornada.

La actividad continuará el viernes 25 de septiembre, cuando los vehículos se concentren en el Estadio Aldo Cantoni antes de emprender el último tramo de la competencia.

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A las 9 comenzará la última etapa, que tendrá como destino final la provincia de Córdoba, donde concluirá el recorrido del Gran Premio Argentino Histórico.

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