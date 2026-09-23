El Gran Premio Argentino Histórico llega a San Juan con más de 100 autos

La caravana llegará por el norte provincial y recorrerá Jáchal, Talacasto, Villicum y Albardón, antes de continuar hacia la ciudad de San Juan. El arribo está previsto para alrededor de las 18 en el Puente del Bicentenario, sobre calle Ignacio de la Roza, entre España y Las Heras, donde finalizará la etapa correspondiente a la jornada.

La actividad continuará el viernes 25 de septiembre, cuando los vehículos se concentren en el Estadio Aldo Cantoni antes de emprender el último tramo de la competencia.