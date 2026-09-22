"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Boca

El clásico Boca-Racing tendrá un condimento especial en Rosario

El Xeneize y la Academia jugarán este domingo 27 de septiembre, desde las 17, por los cuartos de final de la Copa Argentina. Racing deberá cumplir una sanción por incidentes registrados en el Gigante de Arroyito durante 2025.

Boca y Racing volverán a encontrarse en un partido de eliminación directa. El duelo por los cuartos de final de la Copa Argentina se disputará este domingo 27 de septiembre, a las 17, en el Gigante de Arroyito, estadio de Rosario Central.

El partido tendrá además un condimento particular para la hinchada de Racing. La Academia deberá cumplir una sanción impuesta por la provincia de Santa Fe a raíz de incidentes ocurridos en ese mismo estadio durante 2025.

La medida establece que los hinchas de Racing que concurran al encuentro no podrán ingresar con banderas, paraguas, tirantes ni instrumentos musicales, una restricción que alcanzará a todos los sectores del estadio y no solamente a la popular norte, donde se produjeron los incidentes.

Te puede interesar...

El antecedente se remonta a un partido de 2025, cuando simpatizantes de Racing encendieron bengalas en la popular norte del Gigante de Arroyito. El episodio generó un conflicto dentro del campo de juego y motivó la intervención de las autoridades. La sanción quedó pendiente de cumplimiento y ahora será aplicada en este cruce de Copa Argentina.

En lo estrictamente futbolístico, será un nuevo capítulo de un clásico con una extensa historia. Boca y Racing se enfrentaron 224 veces, con 94 triunfos del Xeneize, 75 de la Academia y 55 empates, según los datos consignados en la información de origen.

Además, los dos equipos llegan con antecedentes recientes en partidos mano a mano. Racing eliminó a Boca en la semifinal del Torneo Clausura 2025 y también se impuso en cruces anteriores por la Supercopa Internacional y el Trofeo de Campeones. Boca, en cambio, logró dejar afuera a la Academia en la Copa Libertadores 2023 y la Copa de la Liga 2022, ambas definiciones por penales.

El último enfrentamiento entre ambos fue el 23 de agosto, por la sexta fecha del Torneo Clausura, cuando empataron 1-1 en el Cilindro de Avellaneda.

Ahora el escenario será Rosario y habrá un lugar en las semifinales de la Copa Argentina en juego. Banfield ya espera en esa instancia.

Los datos del partido

Boca vs. Racing

Día: domingo 27 de septiembre

Hora: 17

Estadio: Gigante de Arroyito, Rosario

Árbitro: a confirmar

Temas

Te puede interesar