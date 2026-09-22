El clásico Boca-Racing tendrá un condimento especial en Rosario

El antecedente se remonta a un partido de 2025, cuando simpatizantes de Racing encendieron bengalas en la popular norte del Gigante de Arroyito. El episodio generó un conflicto dentro del campo de juego y motivó la intervención de las autoridades. La sanción quedó pendiente de cumplimiento y ahora será aplicada en este cruce de Copa Argentina.

En lo estrictamente futbolístico, será un nuevo capítulo de un clásico con una extensa historia. Boca y Racing se enfrentaron 224 veces, con 94 triunfos del Xeneize, 75 de la Academia y 55 empates, según los datos consignados en la información de origen.

Además, los dos equipos llegan con antecedentes recientes en partidos mano a mano. Racing eliminó a Boca en la semifinal del Torneo Clausura 2025 y también se impuso en cruces anteriores por la Supercopa Internacional y el Trofeo de Campeones. Boca, en cambio, logró dejar afuera a la Academia en la Copa Libertadores 2023 y la Copa de la Liga 2022, ambas definiciones por penales.

El último enfrentamiento entre ambos fue el 23 de agosto, por la sexta fecha del Torneo Clausura, cuando empataron 1-1 en el Cilindro de Avellaneda.

Ahora el escenario será Rosario y habrá un lugar en las semifinales de la Copa Argentina en juego. Banfield ya espera en esa instancia.

Los datos del partido

Boca vs. Racing

Día: domingo 27 de septiembre

Hora: 17

Estadio: Gigante de Arroyito, Rosario

Árbitro: a confirmar