Argentina hizo pleno y los sanjuaninos ya esperan rival en semifinales

El máximo anotador argentino fue Ramos, con 14 puntos. También se destacaron Gómez, con 12; Ojuez y Maciel, con 8 cada uno; Debonis, con 6; y Cejas, con 2. Guidi ingresó durante el partido y sumó un punto, mientras que Flores no tuvo participación estadística.

Los sanjuaninos esperan por las semifinales

Para Samuel Guidi y Benjamín Flores, la participación en la primera fase tuvo distintos momentos. Ambos comenzaron el duelo ante Colombia desde el banco. Guidi ingresó posteriormente y registró tres intentos de ataque, mientras que Flores no tuvo minutos en este segundo encuentro.

Los dos representantes sanjuaninos ya habían tenido participación en el debut ante Bolivia, donde sumaron puntos en el triunfo argentino.

Ahora deberán esperar la definición de la otra zona, que tendrá sus últimos partidos este miércoles. Chile enfrentará a Paraguay y Colombia jugará ante Bolivia, mientras que Perú también aparece en la pelea por definir los cruces.

El rival de Argentina todavía no está confirmado oficialmente, pero Perú aparece como una de las posibilidades de acuerdo con la situación actual de la zona. El seleccionado nacional ya tiene asegurado un lugar entre los cuatro mejores y buscará ahora el pase a la final y una medalla en Santa Fe 2026.