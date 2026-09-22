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Argentina hizo pleno y los sanjuaninos ya esperan rival en semifinales

El seleccionado masculino de vóley venció 3-0 a Colombia, cerró la fase de grupos con seis sets ganados y ninguno perdido y aseguró el primer puesto de su zona. Los sanjuaninos Samuel Guidi y Benjamín Flores esperan rival para las semifinales.

Argentina cerró una primera fase perfecta en el vóley masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El seleccionado volvió a ganar en sets corridos, esta vez ante Colombia por 3-0, con parciales de 25-18, 25-20 y 25-17, y se aseguró el primer puesto de su grupo.

El equipo nacional ya había debutado con una victoria por 3-0 frente a Bolivia, por lo que terminó esta etapa con dos triunfos, seis sets ganados y ninguno perdido. Ahora deberá esperar el cierre de la otra zona para conocer a su rival en las semifinales del jueves.

Argentina mostró superioridad durante buena parte del encuentro ante Colombia, incluso en los momentos en que el rival logró emparejar el trámite. El seleccionado se sostuvo desde el bloqueo y el resto de los fundamentos para terminar resolviendo el partido en sets corridos.

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El máximo anotador argentino fue Ramos, con 14 puntos. También se destacaron Gómez, con 12; Ojuez y Maciel, con 8 cada uno; Debonis, con 6; y Cejas, con 2. Guidi ingresó durante el partido y sumó un punto, mientras que Flores no tuvo participación estadística.

Los sanjuaninos esperan por las semifinales

Para Samuel Guidi y Benjamín Flores, la participación en la primera fase tuvo distintos momentos. Ambos comenzaron el duelo ante Colombia desde el banco. Guidi ingresó posteriormente y registró tres intentos de ataque, mientras que Flores no tuvo minutos en este segundo encuentro.

Los dos representantes sanjuaninos ya habían tenido participación en el debut ante Bolivia, donde sumaron puntos en el triunfo argentino.

Ahora deberán esperar la definición de la otra zona, que tendrá sus últimos partidos este miércoles. Chile enfrentará a Paraguay y Colombia jugará ante Bolivia, mientras que Perú también aparece en la pelea por definir los cruces.

El rival de Argentina todavía no está confirmado oficialmente, pero Perú aparece como una de las posibilidades de acuerdo con la situación actual de la zona. El seleccionado nacional ya tiene asegurado un lugar entre los cuatro mejores y buscará ahora el pase a la final y una medalla en Santa Fe 2026.

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