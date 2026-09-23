Noriega defenderá al menor acusado por el crimen de Uriel y pedirá las cámaras

La defensa anticipó que insistirá en la revisión de las cámaras de seguridad para demostrar que el menor fue agredido y actuó para defenderse. En tanto, la audiencia fijada para este miércoles fue suspendida por orden de la jueza María Julia Camus, titular del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, para resguardar la seguridad y prevenir enfrentamientos entre las familias.

La novedad se da en paralelo a la convocatoria realizada por familiares y allegados de Uriel, quienes marcharán este miércoles a las 9 frente al juzgado bajo la consigna "Por una infancia y juventud con Justicia", pidiendo el esclarecimiento del crimen en el que también resultó herido el hermano gemelo de la víctima.