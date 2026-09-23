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Noriega defenderá al menor acusado por el crimen de Uriel y pedirá las cámaras

La abogada María Filomena Noriega asumió la defensa del joven de 16 años. La audiencia judicial fue suspendida para evitar conflictos entre familias.

La abogada María Filomena Noriega asumió la representación legal del menor de 16 años imputado por el homicidio de Uriel Ríos (17), ocurrido tras una pelea "de bandas" a la salida de una fiesta en Rawson. Noriega sostuvo que la situación del joven es complicada y que la causa está caratulada como homicidio por el uso de arma blanca, aunque precisó que aún no ha tomado contacto directo con el expediente.

La defensa anticipó que insistirá en la revisión de las cámaras de seguridad para demostrar que el menor fue agredido y actuó para defenderse. En tanto, la audiencia fijada para este miércoles fue suspendida por orden de la jueza María Julia Camus, titular del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, para resguardar la seguridad y prevenir enfrentamientos entre las familias.

La novedad se da en paralelo a la convocatoria realizada por familiares y allegados de Uriel, quienes marcharán este miércoles a las 9 frente al juzgado bajo la consigna "Por una infancia y juventud con Justicia", pidiendo el esclarecimiento del crimen en el que también resultó herido el hermano gemelo de la víctima.

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