La abogada María Filomena Noriega asumió la representación legal del menor de 16 años imputado por el homicidio de Uriel Ríos (17), ocurrido tras una pelea "de bandas" a la salida de una fiesta en Rawson. Noriega sostuvo que la situación del joven es complicada y que la causa está caratulada como homicidio por el uso de arma blanca, aunque precisó que aún no ha tomado contacto directo con el expediente.
Noriega defenderá al menor acusado por el crimen de Uriel y pedirá las cámaras
La abogada María Filomena Noriega asumió la defensa del joven de 16 años. La audiencia judicial fue suspendida para evitar conflictos entre familias.