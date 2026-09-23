Las ventas en supermercados cayeron por séptimo mes consecutivo

Entre los rubros que más aumentaron sus ventas nominales se ubicaron Carnes, con 39,5%; Verdulería y frutería, con 30,6%; Bebidas, con 27,7%; y Lácteos, con 25,6%.

Las tarjetas de crédito concentraron la mayor proporción de las ventas, con $1.086 millones, equivalentes al 41,9% del total. Le siguieron las tarjetas de débito, con 25,9%; el efectivo, con 16,6%; y otros medios de pago, con 15,6%.

Los autoservicios mayoristas registraron una caída interanual del 1,1% durante julio y acumularon su sexto mes consecutivo de retroceso. Sin embargo, frente a junio tuvieron una mejora del 1,2%. El índice de tendencia-ciclo, en cambio, cayó 0,3% respecto del mes anterior.

Las ventas totales alcanzaron los $401 millones, un incremento nominal del 26,3% interanual, mientras que el ticket promedio llegó a $47.535, con una suba del 31,8%. Los mayores aumentos nominales por grupos de artículos se dieron en Lácteos, con 35,9%; Almacén, 29,6%; Verdulería y frutería, 28,1%; y Carnes, 27,7%.

En cuanto a los medios de pago, otros medios distintos de los tradicionales concentraron el 33,6% de las ventas, seguidos por las tarjetas de crédito con 26,2%, el efectivo con 23,9% y las tarjetas de débito con 16,3%.

Los centros de compras mostraron un comportamiento diferente y registraron un crecimiento interanual del 1,9% en julio. Fue su segunda suba mensual del año, después del incremento de 11,9% registrado en mayo.

A pesar de esta mejora, el acumulado del año todavía se mantuvo en terreno negativo, con una variación del 2%. Respecto de junio, las ventas aumentaron 0,5%, aunque la serie tendencia-ciclo mostró una baja del 0,7%.

Las ventas totales de los centros de compras alcanzaron los $707 millones, un aumento nominal del 23% interanual, mientras que la venta promedio por metro cuadrado llegó a $681.682.

En términos regionales, la Patagonia registró el mayor crecimiento nominal, con 30,8%, seguida por CABA con 26%, Gran Buenos Aires con 23,9%, la región Norte con 22,9%, la región Pampeana con 17,6% y Cuyo con 17%.