La provincia de San Juan vivirá este miércoles 23 de septiembre una jornada con características primaverales marcadas por el ascenso de la temperatura y la presencia de ráfagas de viento por la tarde. De acuerdo con los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima alcanzará los 28°C tras una mañana fresca que registró una sensación térmica de 5.1°C a las 07:00 horas.
El tiempo en San Juan: ascenso de temperatura y tarde ventosa en la provincia
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada de marcada amplitud térmica este miércoles 23 de septiembre en San Juan.