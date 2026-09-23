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El tiempo en San Juan: ascenso de temperatura y tarde ventosa en la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada de marcada amplitud térmica este miércoles 23 de septiembre en San Juan.

La provincia de San Juan vivirá este miércoles 23 de septiembre una jornada con características primaverales marcadas por el ascenso de la temperatura y la presencia de ráfagas de viento por la tarde. De acuerdo con los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima alcanzará los 28°C tras una mañana fresca que registró una sensación térmica de 5.1°C a las 07:00 horas.

A lo largo del día la nubosidad irá en aumento, pasando de un cielo despejado a parcialmente nublado. El factor predominante durante la segunda mitad de la jornada será el viento: durante la tarde rotará hacia el sector Este con ráfagas de entre 42 y 50 km/h, mientras que para la noche se mantendrán las mismas intensidades pero con dirección predominante del Norte, registrando velocidades sostenidas de hasta 31 km/h.

A pesar del incremento de la nubosidad y la intensidad del viento, no hay probabilidades de precipitaciones en el Gran San Juan ni zonas aledañas. Hacia el cierre del día, el termómetro se mantendrá en valores agradables rondando los 21°C.

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