Argentina comenzó con el pie derecho su participación en el Sudamericano de Río 2026. La Albiceleste derrotó 3 a 1 a Venezuela en el debut con los sanjuaninos Matías Sánchez y Manuel Armoa en la alineación titular. Este miércoles, a partir de las 14, se medirá ante Colombia y se podrá ver en vivo por Fox Sports.
Argentina ganó en el debut y ahora enfrentará a Colombia
La Selección derrotó 3 a 1 a Venezuela con los sanjuaninos Armoa y Sánchez en cancha. Este miércoles se medirán con Colombia a partir de las 14.