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Argentina ganó en el debut y ahora enfrentará a Colombia

La Selección derrotó 3 a 1 a Venezuela con los sanjuaninos Armoa y Sánchez en cancha. Este miércoles se medirán con Colombia a partir de las 14.

Argentina comenzó con el pie derecho su participación en el Sudamericano de Río 2026. La Albiceleste derrotó 3 a 1 a Venezuela en el debut con los sanjuaninos Matías Sánchez y Manuel Armoa en la alineación titular. Este miércoles, a partir de las 14, se medirá ante Colombia y se podrá ver en vivo por Fox Sports.

La Albiceleste superó 3 a 1 a Venezuela con parciales de 25-16, 25-11. 23-25 y 25-13. El opuesto Pablo Kukartsev fue el máximo anotador del partido con 16 unidades. Manuel Armoa y Agustín Loser quedaron cerquita con 14 puntos cada uno.

Luego del partido con Colombia, llegarán los cruces ante Chile, Bolivia y Brasil. Sólo el ganador del Sudamericano conseguirá el pasaje directo a los Juegos Olímpicos 2028 que se celebrarán en Los Ángeles.

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EL FIXTURE DE ARGENTINA EN EL SUDAMERICANO 2026

15/9, Argentina 3 – Venezuela 1

16/9, 14:00: Argentina vs. Colombia

17/9, 14:00: Argentina vs. Chile

19/9, 14:00: Argentina vs. Bolivia

20/9, 10:00: Argentina vs. Brasil

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