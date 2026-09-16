Argentina ganó en el debut y ahora enfrentará a Colombia

La Albiceleste superó 3 a 1 a Venezuela con parciales de 25-16, 25-11. 23-25 y 25-13. El opuesto Pablo Kukartsev fue el máximo anotador del partido con 16 unidades. Manuel Armoa y Agustín Loser quedaron cerquita con 14 puntos cada uno.

Luego del partido con Colombia, llegarán los cruces ante Chile, Bolivia y Brasil. Sólo el ganador del Sudamericano conseguirá el pasaje directo a los Juegos Olímpicos 2028 que se celebrarán en Los Ángeles.