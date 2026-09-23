Así será el simulacro de sismo que movilizará a toda la provincia

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, explicó que el simulacro forma parte del trabajo preventivo que realizan las escuelas durante el año para que estudiantes y docentes sepan cómo actuar frente a un movimiento sísmico.

Cada establecimiento cuenta con su propio protocolo de evacuación, elaborado de acuerdo con las características del edificio y su comunidad educativa. En ese trabajo también participan, según cada caso, organismos como Bomberos y Protección Civil.

Cuatro escuelas tendrán un seguimiento especial

Durante el ejercicio, cuatro establecimientos serán monitoreados especialmente para evaluar en detalle cómo funciona la respuesta ante una emergencia. Entre ellos estará la Escuela Boero.

En esas instituciones se analizarán los tiempos de evacuación, la reacción de los estudiantes, la llegada de una ambulancia, el ordenamiento del tránsito y la coordinación entre los distintos organismos que intervienen.

La evaluación permitirá detectar posibles dificultades y revisar los protocolos para realizar las correcciones necesarias.

En escuelas con características particulares, como la Boero y la EPET N°4, la evacuación se realizará por etapas, con posterior traslado hacia plazas u otros espacios seguros cercanos. Para esos procedimientos se prevé la coordinación con municipios y fuerzas de seguridad.

Qué deberán hacer las escuelas

Cuando se active la alarma, estudiantes y docentes deberán adoptar inicialmente una posición de seguridad y luego comenzar la evacuación una vez recibida la indicación correspondiente.

Cada establecimiento tendrá responsables para tareas específicas, entre ellas la interrupción de los servicios de gas, electricidad y agua, mientras que los docentes deberán acompañar y ordenar el desplazamiento de los alumnos hacia los puntos establecidos.

También se evaluará el funcionamiento de las rutas de salida y los lugares definidos como seguros.

El operativo contará con la participación de Protección Civil, policía, CISEM, municipios y servicios de salud, entre otros organismos. La planificación contempla además que el despliegue preventivo no afecte la atención de emergencias reales que puedan producirse durante la jornada.

La novedad estará en las casas

Una de las principales diferencias respecto de otros ejercicios será la participación de quienes estén fuera de las escuelas al momento del simulacro. La idea es que los estudiantes puedan llevar a sus familias las pautas aprendidas en el aula y que cada hogar converse previamente sobre qué hacer frente a un terremoto.

Entre las cuestiones a definir están los sectores seguros de la vivienda, las vías de salida, quién se encargará de retirar a los chicos, quién podría cortar los servicios básicos y cuál será el punto de encuentro familiar.

También se recomienda asegurar muebles altos, mantener despejadas las salidas y preparar una mochila de emergencia. Ante un terremoto real, las autoridades aconsejan evitar desplazamientos innecesarios en vehículos para no obstaculizar el paso de ambulancias, bomberos y equipos de rescate.