Thiago Almada y Juan Foyth fueron desafectados por lesión y no jugarán los próximos amistosos de la Selección argentina

Enzo Fernández se sumó a las prácticas

El mediocampista de Manchester City fue el último en llegar al país anoche y esta mañana se sumó a la actividad con el plantel. De esta manera, Lionel Scaloni ya tiene a todos los futbolistas a disposición, con la salvedad de otros cuatro que solamente fueron llamados para el último partido del 6 de diciembre.

Ellos son el propio Messi, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

El plantel realizó ejercicios tácticos en campo y mañana retomará su actividad con un entrenamiento que será abierto a la prensa en los 15 minutos finales.

La renovación de Scaloni está cerca

Luego de la final perdida ante España, Scaloni sorprendió a los fanáticos y puso en duda su continuidad en este proceso.

Tras este gran impacto, desde la AFA continuaron con las negociaciones y, según pudo averiguar TN, el DT estaría reconsiderando su decisión y hay grandes chances de extender el vínculo.

A diferencia de lo que se acostumbra en los entrenadores de las selecciones nacionales, Scaloni optaría, en acuerdo con la AFA, por una renovación de dos años hasta la Copa América, con la posibilidad de extender hasta el Mundial. Además, el DT se reservaría la posibilidad de rescindir de manera unilateral el contrato una vez terminada la competencia.

Los amistosos que jugará la Selección argentina en esta fecha FIFA

30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en el Mario Alberto Kempes

3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental

6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el Monumental (será la despedida de Lionel Messi)