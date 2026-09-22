River presentó un proyecto con reducción de equipos en Primera y cambios en el arbitraje

El contundente comunicado de la Liga Profesional sobre el proyecto de River

La postura quedó todavía más clara minutos después del cónclave. La propia Liga Profesional incluyó el tema en su comunicado oficial y marcó cuándo podría comenzar a discutirse tal propuesta. “El Club Atlético River Plate, representado por su vicepresidente 2do, Ignacio Villarroel, anunció la presentación de un documento con una serie de reformas (las mismas que habían sido difundidas oficialmente por el club el día anterior a la realización de este Comité) que van a ser analizadas y tratadas con vistas a la temporada 2028, ya que todas las competencias de la 2027 habían sido definidas con mucha anticipación”, explicó el organismo, marcándole la cancha a River por no haberse presentado a tales reuniones.

Algunos dirigentes no dieron el visto bueno sobre el proyecto que presentó River en su vuelta al Comité.

El Millonario puso sus cartas sobre la mesa, pero el cambio no será inmediato. La temporada 2027 ya tiene su estructura definida y cualquier modificación quedaría, en principio, para el año siguiente.

Pero hubo otro capítulo que apareció en el comunicado y que hasta ahora no había trascendido. En medio de la reunión, Claudio Tapia le hizo llegar a Villarroel una propuesta relacionada con el partido despedida de Lionel Messi en la Selección que se llevará a cabo en el Monumental.

“El presidente Tapia le solicitó a Villarroel que les transmita a las autoridades de su club la propuesta de la AFA de no cobrar el alquiler del Monumental a la Selección en el partido despedida de Lionel Messi, el 6 de octubre, (dada la repercusión y magnitud mundial de evento) y donar ese canon a una entidad de beneficencia”, revela el escrito. La decisión quedará en manos de Stefano Di Carlo y compañía.