El clásico local que terminó con golpes, una denuncia y un DT bajo la lupa

Pero el resultado quedó en segundo plano después del final.

Según el relato aportado por Arnau, cuando los integrantes de Desamparados intentaban retirarse comenzaron a caer objetos desde la tribuna. Frente a esa situación, el preparador físico de Unión se acercó para ofrecer acompañamiento al cuerpo técnico visitante hasta la salida.

Fue entonces cuando se produjo una discusión con uno de los integrantes del plantel. El intercambio verbal fue subiendo de tono hasta que, según denunció Arnau, recibió un golpe de puño que lo hizo caer al piso.

Las imágenes que comenzaron a circular después del partido muestran el momento de la agresión y tienen como protagonista al entrenador de Desamparados, Mauricio Del Cero. Arnau posteriormente concurrió a una comisaría acompañado por el presidente de Unión y realizó la denuncia correspondiente. También fue revisado por un médico.

El preparador físico aseguró que todavía presenta una lesión visible en uno de sus ojos como consecuencia del golpe.

Un partido marcado por la tensión

El episodio se produjo después de varios momentos de tensión dentro y fuera del campo de juego.

Durante el encuentro hubo expulsiones, reclamos y discusiones vinculadas al arbitraje. En el tramo final, Unión reclamó dos supuestos penales que no fueron sancionados y, tras el pitazo final, integrantes del equipo local se dirigieron hacia la terna arbitral.

En ese momento también comenzaron a arrojarse piedras desde la tribuna. Uno de los futbolistas de Desamparados, Cristian García, recibió un impacto en la cabeza y tuvo que ser trasladado en ambulancia para recibir atención médica.

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Además, hubo otro cruce entre jugadores luego de que Agustín Ochoa, de Unión, protagonizara un altercado con el capitán de Desamparados, Santiago Tello. En medio de ese clima se produjo finalmente la agresión contra Arnau.

La postura de Desamparados

Ante la repercusión que tuvieron las imágenes, Sportivo Desamparados emitió un comunicado en el que repudió la conducta de su entrenador.

La institución reconoció la gravedad del episodio y sostuvo que, si bien el partido estuvo atravesado por situaciones de violencia que afectaron también a integrantes de su plantel y cuerpo técnico, ese contexto no justifica la agresión protagonizada por Del Cero.

El club marcó además que la conducta del entrenador no representa los valores de la institución y anunció que la Comisión Directiva analizará lo ocurrido y tomará las medidas que correspondan.

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De esta manera, el clásico que terminó con victoria de Desamparados por 2-1 quedó atravesado por una serie de incidentes que excedieron lo deportivo y que ahora podrían tener consecuencias tanto en el ámbito disciplinario como a partir de la denuncia realizada por Arnau.

La denuncia sigue su curso

Arnau manifestó su intención de continuar con la denuncia y avanzar hasta las últimas consecuencias para que se investigue la agresión.

Por ahora, el caso tiene como elementos centrales las imágenes del episodio, la denuncia realizada por el preparador físico y el informe arbitral, además de las actuaciones que puedan surgir a partir de los distintos incidentes registrados durante la jornada.