La Dirección de Protección Civil de la provincia emitió la Alerta Meteorológica N° 46/26 por la ocurrencia de Viento Zonda durante la tarde y noche de este miércoles 23 de septiembre. El fenómeno afectará principalmente a las zonas de precordillera de los departamentos Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullúm y Zonda.
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Alerta por Zonda con ráfagas de más de 70 km/h en la precordillera
La Dirección de Protección Civil emitió un alerta por la ocurrencia del fenómeno meteorológico durante la tarde y noche de este miércoles.