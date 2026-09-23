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Alerta por Zonda con ráfagas de más de 70 km/h en la precordillera

La Dirección de Protección Civil emitió un alerta por la ocurrencia del fenómeno meteorológico durante la tarde y noche de este miércoles.

La Dirección de Protección Civil de la provincia emitió la Alerta Meteorológica N° 46/26 por la ocurrencia de Viento Zonda durante la tarde y noche de este miércoles 23 de septiembre. El fenómeno afectará principalmente a las zonas de precordillera de los departamentos Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullúm y Zonda.

Según el informe oficial bajo categoría de Alerta Amarilla, el área se verá impactada por vientos que alcanzarán velocidades promedio entre los 30 y 50 km/h, acompañados por ráfagas intensas que podrían superar puntualmente los 70 km/h. Se advierte que estas condiciones atmosféricas pueden provocar una reducción significativa de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y un marcado descenso en los niveles de humedad relativa.

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