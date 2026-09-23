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Orrego sigue entregando netbooks y este miércoles fue el turno de Rawson

El gobernador encabezó el acto en el Estadio Aldo Cantoni, donde se distribuyeron cerca de 1.800 computadoras a alumnos de 5° grado.

El gobernador Marcelo Orrego continuó este miércoles con el cronograma de entregas del programa provincial "Maestro de América, Cultivando el Futuro", encabezando un acto en el Estadio Aldo Cantoni destinado a alumnos de 5° grado de escuelas estatales del departamento Rawson. En la jornada se distribuyeron aproximadamente 1.800 netbooks, acompañadas por el anuncio oficial de la adquisición de otras 50.000 unidades para fortalecer la alfabetización digital en las escuelas sanjuaninas.

La actividad contó con la participación de la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y autoridades de la cartera educativa y de modernización estatal. Esta nueva distribución en Rawson se suma a los operativos ya completados en departamentos como San Martín, Angaco, Albardón, 9 de Julio, Capital y Jáchal, consolidando un plan que alcanza a estudiantes de primaria, secundaria y docentes de toda la provincia.

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