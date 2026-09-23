Preparar una buena pasta frola nunca falla. Su receta se hace con una masa quebrada (de harina, manteca, azúcar, huevo y vainilla) que se usa tanto para la base como para las tiras del enrejado, y se rellena con dulce de membrillo o batata. No lleva levadura, no necesita reposo largo y se hornea en 30 minutos. ¡Manos a la obra!
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Receta de pasta frola: pasos sencillos para un postre perfecto
Con ingredientes simples podés preparar una deliciosa pasta frola en casa. Esta receta te permitirá tener un postre perfecto listo en poco tiempo.