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Receta de pasta frola: pasos sencillos para un postre perfecto

Con ingredientes simples podés preparar una deliciosa pasta frola en casa. Esta receta te permitirá tener un postre perfecto listo en poco tiempo.

Preparar una buena pasta frola nunca falla. Su receta se hace con una masa quebrada (de harina, manteca, azúcar, huevo y vainilla) que se usa tanto para la base como para las tiras del enrejado, y se rellena con dulce de membrillo o batata. No lleva levadura, no necesita reposo largo y se hornea en 30 minutos. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (molde de 24 cm)

Para la masa:

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2 tazas (250 g) de harina 0000

½ taza (100 g) de azúcar

½ taza (113 g) de manteca

1 huevo

1 yema

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Ralladura de 1 limón (opcional)

Para el relleno:

500 g de dulce de membrillo o batata

2 cucharadas de agua (si el dulce está muy duro)

(Opcional) 1 cucharada de jugo de limón

Para pintar:

1 huevo batido o leche

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