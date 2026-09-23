Reclamo por Uriel: la jueza Camus recibió a los padres y pidió que declaren testigos

Familiares, amigos y compañeros de Uriel Ríos se concentraron este miércoles a partir de las 9 frente a los Tribunales para exigir justicia por el crimen del joven de 17 años, asesinado tras una fiesta por el Día del Estudiante en Pocito. La movilización, que contó con la presencia de los padres de la víctima y de su hermano gemelo, registró un avance relevante cuando la jueza de Menores, María Julia Camus, bajó personalmente a dialogar con los manifestantes.