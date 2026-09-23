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Reclamo por Uriel: la jueza Camus recibió a los padres y pidió que declaren testigos

La magistrada bajó a hablar cara a cara con los jóvenes frente a Tribunales y tomó datos de posibles allegados que aporten información.

Familiares, amigos y compañeros de Uriel Ríos se concentraron este miércoles a partir de las 9 frente a los Tribunales para exigir justicia por el crimen del joven de 17 años, asesinado tras una fiesta por el Día del Estudiante en Pocito. La movilización, que contó con la presencia de los padres de la víctima y de su hermano gemelo, registró un avance relevante cuando la jueza de Menores, María Julia Camus, bajó personalmente a dialogar con los manifestantes.

Durante el encuentro directo en la vía pública, la magistrada apeló a la colaboración de los jóvenes presentes y solicitó que quienes hayan estado esa madrugada o posean información sobre la pelea se acerquen a declarar en la causa. Tras tomar nota de nombres de adolescentes dispuestos a dar testimonio, la jueza Camus recibió formalmente a los padres de Uriel en el interior del edificio judicial para mantener una reunión privada.

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