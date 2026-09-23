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Suspendieron las clases por alerta de viento en Iglesia, Calingasta y Jáchal

La medida rige desde las 13 horas de este miércoles y alcanza a todos los niveles y modalidades en los turnos tarde, vespertino y noche.

El Ministerio de Educación de San Juan informó la suspensión preventiva de las actividades escolares en los departamentos de Iglesia, Calingasta y Jáchal a partir de las 13 horas de este miércoles 23 de septiembre, debido al alerta por viento emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y a las recomendaciones de la Dirección de Protección Civil.

La medida afecta a los turnos interturno, tarde, vespertino y noche de todos los niveles y modalidades educativas, así como a las convocatorias para cobertura de cargos docentes. Desde la cartera educativa aclararon que los alumnos del turno mañana deben cumplir su horario habitual y que en las escuelas de jornada completa se garantizará el almuerzo antes del retiro. Asimismo, se activó el Plan de Contingencia establecido por la Resolución N° 12277-ME-2024 mientras se continúa monitoreando la evolución del clima.

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