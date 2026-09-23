El Ministerio de Educación de San Juan informó la suspensión preventiva de las actividades escolares en los departamentos de Iglesia, Calingasta y Jáchal a partir de las 13 horas de este miércoles 23 de septiembre, debido al alerta por viento emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y a las recomendaciones de la Dirección de Protección Civil.
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Suspendieron las clases por alerta de viento en Iglesia, Calingasta y Jáchal
La medida rige desde las 13 horas de este miércoles y alcanza a todos los niveles y modalidades en los turnos tarde, vespertino y noche.