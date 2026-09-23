Milei afirmó ante la ONU que Malvinas es "una causa nacional" y criticó al organismo

El presidente Javier Milei ratificó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, calificando el reclamo como "una causa nacional". Frente al plenario del organismo, el mandatario apuntó duramente contra la ineficacia de la ONU al sostener que ha quedado impotente ante el incumplimiento de sus propias resoluciones y acusó a la institución de "mirar para otro lado".