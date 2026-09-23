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Milei afirmó ante la ONU que Malvinas es "una causa nacional" y criticó al organismo

En la Asamblea General, el Presidente reclamó al Reino Unido retomar las negociaciones y cuestionó la efectividad de las resoluciones del foro internacional.

El presidente Javier Milei ratificó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, calificando el reclamo como "una causa nacional". Frente al plenario del organismo, el mandatario apuntó duramente contra la ineficacia de la ONU al sostener que ha quedado impotente ante el incumplimiento de sus propias resoluciones y acusó a la institución de "mirar para otro lado".

En su alocución de 19 minutos, Milei cuestionó la falta de consecuencias ante las acciones unilaterales del Reino Unido en el Atlántico Sur, citando la Resolución 31/49 aprobada en 1976. En ese contexto, rechazó la explotación ilegítima de recursos naturales en el área en disputa —con especial énfasis en el proyecto petrolero Sea Lion— y convocó nuevamente a Gran Bretaña a retomar las negociaciones diplomáticas para resolver la controversia de soberanía.

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