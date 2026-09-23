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Discapacidad: el Gobierno acelera el dictamen y planea llevarlo al recinto

En medio de intensas negociaciones con los bloques dialoguistas, La Libertad Avanza aceptó modificaciones al régimen de Discapacidad para firmar dictamen este miércoles en Diputados.

El Poder Ejecutivo Nacional encaró una serie de concesiones en el marco del debate sobre el sistema de Discapacidad con el objetivo de sellar un acuerdo con los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados. La prioridad de la Casa Rosada pasa por alcanzar la firma del dictamen este miércoles en las comisiones de Discapacidad y Presupuesto, evitando así que la oposición imponga una prórroga a la emergencia actual.

El texto negociado por La Libertad Avanza junto a representantes del PRO y la UCR cede en varios puntos demandados por los sectores aliados. Entre las modificaciones integradas, la propuesta sostiene la universalidad del nomenclador, garantiza la actualización continua de los aranceles para prestadores, mantiene las pensiones no contributivas con cobertura médica y contempla incentivos fiscales para la contratación laboral de personas con discapacidad.

Con este consenso en marcha, la estrategia oficialista consiste en convocar a una sesión especial propia durante la primera quincena de octubre. En dicho temario prevén incluir la norma de Discapacidad junto con los proyectos sobre morosidad y endeudamiento familiar, desacoplando esta discusión del Presupuesto 2027, cuyo tratamiento en el recinto quedará diferido para el mes de noviembre.

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