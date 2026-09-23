Discapacidad: el Gobierno acelera el dictamen y planea llevarlo al recinto

El texto negociado por La Libertad Avanza junto a representantes del PRO y la UCR cede en varios puntos demandados por los sectores aliados. Entre las modificaciones integradas, la propuesta sostiene la universalidad del nomenclador, garantiza la actualización continua de los aranceles para prestadores, mantiene las pensiones no contributivas con cobertura médica y contempla incentivos fiscales para la contratación laboral de personas con discapacidad.

Con este consenso en marcha, la estrategia oficialista consiste en convocar a una sesión especial propia durante la primera quincena de octubre. En dicho temario prevén incluir la norma de Discapacidad junto con los proyectos sobre morosidad y endeudamiento familiar, desacoplando esta discusión del Presupuesto 2027, cuyo tratamiento en el recinto quedará diferido para el mes de noviembre.