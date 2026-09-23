El Poder Ejecutivo Nacional encaró una serie de concesiones en el marco del debate sobre el sistema de Discapacidad con el objetivo de sellar un acuerdo con los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados. La prioridad de la Casa Rosada pasa por alcanzar la firma del dictamen este miércoles en las comisiones de Discapacidad y Presupuesto, evitando así que la oposición imponga una prórroga a la emergencia actual.
Discapacidad: el Gobierno acelera el dictamen y planea llevarlo al recinto
En medio de intensas negociaciones con los bloques dialoguistas, La Libertad Avanza aceptó modificaciones al régimen de Discapacidad para firmar dictamen este miércoles en Diputados.